Real Madryt. Ronaldo jednak chce grać razem z Neymarem?

Niedzielne El Clasico nie będzie miało znaczenia dla układu ligowej tabeli w Hiszpanii, więc w tamtejszej prasie jest usuwane w cień przez inne wiadomości. Tak było z sobotnią "Marcą", na której okładce znalazła się informacja o wzajemnej chęci Neymara i Cristiano Ronaldo do stworzenia megaduetu w Realu Madryt. Według dziennika, "Królewscy" postarają się ściągnąć lidera PSG już tego lata.

Od momentu, w którym Brazylijczyk skręcił kostkę podczas lutowego spotkania z Marsylią, wszystkie doniesienia zagranicznej prasy o jego fenomenalnych popisach zostały zastąpione całą masą mniej lub bardziej wiarygodnych plotek dotyczących tego, w jakim klubie przyjdzie mu kontynuować karierę. Najwięcej dotychczas mówiło się o tym, że "Ney" miałby trafić do Realu, Florentino Perez widzi w nim bowiem materiał na przyszłą ikonę klubu.

Kością niezgody i hamulcem zatrzymującym transferową machinę miał być Ronaldo. Portugalczykowi rzekomo nie podobało się to, że ktoś mógłby w ogóle konkurować z nim o status największej gwiazdy "Królewskich", przez co kręcił nosem na ewentualne przybycie Neymara. Według "Marki" to podejście jest już jednak przeszłością. Cristiano miał w rozmowie z przełożonymi przyznać, że zaakceptuje najdroższego piłkarza świata w zespole. Dodał też, że rozumie potrzebę wzmacniania składu, a ta wraz ze ściągnięciem brazylijskiego czarodzieja zostałaby niewątpliwie zaspokojona.

W "Marce" możemy przeczytać także, że choć Real z wielką transakcją celuje na wakacje 2019 roku, to przy dobrych wiatrach być może uda się doprowadzić ją do końca już tego lata. Sporo zależeć ma w tej kwestii od samego Neymara, od którego "Królewscy" oczekują wymuszania transferu i namawiania obecnego pracodawcy do pozwolenia na zmianę barw klubowych.

Jeżeli były zawodnik Barcelony faktycznie miałby ponownie, tym razem o wiele mocniej, złamać serca katalońskim kibicom i przenieść się na Santiago Bernabeu, to wiązałoby się to z absurdalnymi kosztami poniesionymi przez Real. W zagranicznej prasie pojawiały się już bowiem wzmianki o 400 milionach euro, jakich paryżanie oczekują za swojego najlepszego zawodnika.

