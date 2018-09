Real sprzedał Ronaldo, by zmotywować resztę piłkarzy?

Sprzedaż Cristiano Ronaldo z Realu Madryt do Juventusu była jedną z największych niespodzianek transferowych ostatnich lat. Obecny dyrektor sportowy AS Roma Monchi jest przekonany, że działania prezydenta ”Królewskich” Florentino Pereza nie są dziełem przypadku, tylko zamierzoną i długofalową strategią.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Valencia przed meczem z Juventusem w LM, co zrobi Ronaldo? Wideo Eurosport

Po trzecim z rzędu triumfie w Lidze Mistrzów Cristiano Ronaldo wyznał, że odchodzi z Realu Madryt. Prawie nikt nie traktował jego słów poważnie i wydawało się, że to jedynie gra, której celem jest wywalczenie podwyżki. Tak się jednak nie stało - Juventus w ciągu kilkunastu dni sfinalizował transakcję i pozyskał Portugalczyka za ponad 115 milionów euro, podpisując z nim czteroletni kontrakt. Tymczasem Perez nie pozyskał żadnego następcy CR7, choć na liście wzmocnień pojawiły się nazwiska Harry’ego Kane’a, Kyliana Mbappe i Neymara.

Reklama

Dyrektor sportowy AS Roma, a wcześniej wieloletni pracownik Sevilli Monchi jest przekonany, że Perez doskonale wiedział, co robi. Jego zdaniem sprzedaż Ronaldo wyzwoliła w pozostałych piłkarzach większą wolę walki i teraz będą chcieli udowodnić, że bez bramkostrzelnego Portugalczyka również są w stanie wygrać Ligę Mistrzów. - Wierzę, że kiedy zespół trzy razy z rzędu wygrywa Ligę Mistrzów, to nie jest łatwo na nowo odnaleźć motywację – stwierdził Monchi.

- Sprzedaż Cristiano może być taką motywacją dla reszty piłkarzy, którzy teraz będą chcieli udowodnić, że mogą triumfować w Champions League bez niego. Motywacja jest najważniejsza – podkreślił.

W środę Roma zmierzy się w Lidze Mistrzów właśnie z Realem Madryt. ”Los Blancos” dysponują najmocniejszym składem, zabraknie jedynie Viniciusa i Alvaro Odriozoli. Natomiast w pierwszej jedenastce ”Giallorossich” może się znaleźć zaledwie 19-letni pomocnik Nicolo Zaniolo.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zabawny incydent Thomasa Tuchela z PSG na konferencji po meczu z Liverpoolem. Wideo Eurosport

Z kolei Juventus z Cristiano Ronaldo w składzie zagra na wyjeździe z Valencią.

po

Zdjęcie Cristiano Ronaldo celebrates scoring in Juventus' 2-1 win over Sassuolo (Alessandro Di Marco/AP). / PA Sport