Adam Nawałka nie boi się dokonywać wyborów. Nowe oblicze reprezentacji Polski

Dwa lata w piłce nożnej to naprawdę epoka, choć ciężko nam czasem sobie wyobrazić, jak wiele się w tym czasie zmienia. Dobrze widać to porównując kadrę Adama Nawałki na Euro 2016 z szerokim składem, który selekcjoner wybrał na zgrupowanie przed mundialem w Rosji. Na MŚ 2018 na pewno nie pojedzie siedmiu piłkarzy, którzy byli z drużyną we Francji. A przecież po zgrupowaniu ta liczba jeszcze może się zwiększyć.

Piłka i sport w ogóle nie znają czasem litości i jeśli się zatrzymasz w rozwoju, możesz być pewien, że na twoje miejsce jest już kilku chętnych. Zwłaszcza jak idzie o występy w barwach narodowych i wyjazd na tak prestiżową imprezę jak mistrzostwa świata. Z kadry na Euro 2016 ubyło selekcjonerowi już siedmiu ludzi, a to nie koniec bezwzględnej selekcji w drodze do Rosji.



Tych siedmiu zawodników, którzy mundial zobaczą w telewizji, choć wygrali rywalizację przed dwoma laty o wyjazd na Euro 2016 wciąż aktywnie gra w piłkę. Żaden nie zakończył po ME kariery, żaden nie zmagał się przez dłuższy czas z bardzo poważnym urazem. Po prostu sportowo są lepsi, którym postanowił zaufać selekcjoner. Aż sześciu z siedmiu pominiętych przez Nawałkę nie zakończyło przygody z kadrą i być może w przyszłości znów założą trykot z orłem na piersi.



Skład reprezentacji Polski na Euro 2016:



Bramkarze: Wojciech Szczęsny (AS Roma), Artur Boruc (AFC Bournemouth), Łukasz Fabiański (Swansea City)

Obrońcy: Michał Pazdan (Legia Warszawa), Artur Jędrzejczyk (Legia Warszawa), Thiago Cionek (US Palermo), Jakub Wawrzyniak (Lechia Gdańsk), Kamil Glik (Torino FC), Bartosz Salamon (Cagliari Calcio), Łukasz Piszczek (Borussia Dortmund)

Pomocnicy: Krzysztof Mączyński (Wisła Kraków), Tomasz Jodłowiec (Legia Warszawa), Karol Linetty (Lech Poznań), Grzegorz Krychowiak (Sevilla FC), Kamil Grosicki (Stade Rennais), Jakub Błaszczykowski (Fiorentina), Sławomir Peszko (Lechia Gdańsk), Piotr Zieliński (Empoli), Bartosz Kapustka (Cracovia), Filip Starzyński (Zagłębie Lubin)

Napastnicy: Arkadiusz Milik (Ajax Amsterdam), Robert Lewandowski (Bayern Monachium), Mariusz Stępiński (Ruch Chorzów)

Prześledźmy pokrótce ich losy. Artur Boruc jako jedyny z tego grona pożegnał się z drużyną narodową (listopad 2017 meczem z Urugwajem) i powoli zmierza do końca kariery. W AFC Bournemouth jest już tylko rezerwowym i zapewne wkrótce zawiesi rękawice na kołku. Nic w tym dziwnego, ma już 38 lat i powoli może planować, co będzie robił na emeryturze. W składzie nie znalazł się też Jakub Wawrzyniak, który po Euro 2016 w Lechii Gdańsk grał raz lepiej, a raz gorzej i dziś ma status zmiennika w ekipie z Gdańska. Słaba forma sprawiła, że odpadł z walki o MŚ, choć po turnieju 35-latek być może jeszcze do kadry wróci. Na jego pozycji od lat panuje w Polsce ubóstwo. Selekcjoner woli dawać szanse młodszym, ale o Wawrzyniaku całkiem nie zapomina.



Inaczej mają się sprawy w przypadku Bartosza Salamona. Defensor od lat ma opinię wielkiego talentu, ale nie może wypracować sobie marki we Włoszech. Po Euro 2016 nie zagrzał miejsca w Cagliari Calcio, ostatnio grał na wypożyczeniu w SPAL, ale Serie A jakoś naszego zawodnika nie chce polubić. Lepiej sobie radził na zapleczu elity, ostatnio więcej nie grał niż grał i selekcjoner musiał 27-latka pominąć. Tak samo jak Tomasza Jodłowca, który kiedyś wydawał się w drużynie narodowej pewniakiem, a ostatnio zgubił w Legii formę, wyjechał grać do Piasta Gliwice, ale mundialu występami u Waldemara Fornalika sobie nie zapewnił. Jodłowiec ma na koncie aż 49 meczów rozegranych w kadrze, ten 50. najwcześniej zapisze na koncie jesienią, już po turnieju w Rosji.



Bartosz Kapustka to przypadek, który może selekcjonera chyba najbardziej boleć. W 2016 roku zrobił na Euro furorę, trafił z Cracovii do Leicester City i wydawało się, że na lata zadomowi się w ekipie Biało-Czerwonych. Niestety, nie przebił się w Premier League, a później na wypożyczeniu w słabym SC Freiburg. W Anglii i Niemczech łącznie rozegrał w dwa sezonu sześć meczów i strzelił jednego gola (jednej bramki w Bundeslidze mu nie uznano). Efekt? Nawałka nawet nie odważył się wymieniać 22-latka w kontekście powołania do szerokiej kadry. Na szczęście młodzian ma całą karierę jeszcze przed sobą i tegoroczna lekcja może mu wyjść tylko na dobre.



Filip Starzyński i Mariusz Stępiński przed dwoma laty do Francji jechali jako nadzieje z Lotto Ekstraklasy. "Figo" po Euro popadł w Zagłębiu Lubin w przeciętność i w kadrze znaleźli się po prostu lepsi piłkarze. Stępiński z kolei ruszył po ME z Ruchu Chorzów na podbój Europy - najpierw do FC Nantes, a później Chievo Werona. W obu ekipach miał lepsze i gorsze chwile, a w Europie pokazało się kilku skuteczniejszych piłkarzy znad Wisły. Adam Nawałka tym razem z obu nie skorzystał, ale też nie zamknął im drogi do drużyny narodowej. Po prostu na ten zaszczyt muszą mocniej zapracować.



Kto jeszcze na długiej i ciężkiej drodze na mundial znajdzie się poza kadrą? Kolejne decyzje, a pewnie też łzy, rozczarowanie i złość piłkarzy, przed nami. To będzie bardzo ciekawy początek lata.



Szeroki skład reprezentacji Polski na MŚ w Rosji 2018:



Bramkarze: Bartosz Białkowski (Ipswich Town), Łukasz Fabiański (Swansea City), Łukasz Skorupski (AS Roma), Wojciech Szczęsny (Juventus Turyn)

Obrońcy: Jan Bednarek (Southampton FC), Bartosz Bereszyński (Sampdoria Genua), Thiago Cionek (SPAL), Kamil Glik (AS Monaco), Artur Jędrzejczyk (Legia Warszawa), Marcin Kamiński (VfB Stuttgart), Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów), Michał Pazdan (Legia Warszawa), Łukasz Piszczek (Borussia Dortmund)

Pomocnicy: Jakub Błaszczykowski (VfL Wolfsburg), Paweł Dawidowicz (US Palermo), Przemysław Frankowski (Jagiellonia Białystok), Jacek Góralski (Łudogorec Razgrad), Kamil Grosicki (Hull City), Damian Kądzior (Górnik Zabrze), Grzegorz Krychowiak (West Bromwich Albion), Rafał Kurzawa (Górnik Zabrze), Karol Linetty (Sampdoria Genua), Maciej Makuszewski (Lech Poznań), Krzysztof Mączyński (Legia Warszawa), Sławomir Peszko (Lechia Gdańsk), Maciej Rybus (Lokomotiw Moskwa), Sebastian Szymański (Legia Warszawa), Piotr Zieliński (SSC Napoli), Szymon Żurkowski (Górnik Zabrze)

Napastnicy: Dawid Kownacki (Sampdoria Genua), Robert Lewandowski (Bayern Monachium), Arkadiusz Milik (SSC Napoli), Krzysztof Piątek (KS Cracovia), Łukasz Teodorczyk (Anderlecht Bruksela), Kamil Wilczek (Broendby Kopenhaga)



