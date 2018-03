Anglicy nie zapomnieli o koszmarze, który zafundował im Jan Tomaszewski

Angielski serwis fourfourtwo.com wybrał listę największych klęsk tamtejszego futbolu. Na liście znalazło się 19 momentów ze 150-letniej historii piłki na wyspach. 11. miejsce zajął mecz Anglii z Polską z 1973 roku zremisowany 1-1, który drużynie Kazimierza Górskiego dał przepustkę na mundial, a Anglikom zatrzasnął drzwi na imprezę.

Zdjęcie Jan Tomaszewski pomógł Polakom ograć Anglików w 1973 roku /PA Sport

„Clown makes England sad” (Klaun wpędził Anglię w smutek) – tak zatytułował punkt 11. piłkarski portal. Tytułowy klaun to Jan Tomaszewski, który na Wembley zagrał mecz życia, wybronił kilka arcytrudnych sytuacji i to jego interwencje sprawiły, że Anglia odpadła w eliminacjach. Witryna przypomina, że znany z ostrych wypowiedzi angielski trener Brian Clough przed meczem nazwał naszego bramkarza klaunem w rękawiczkach, ale to Tomaszewski po meczu mógł się śmiać. Gospodarze oddali w tym spotkaniu 32 strzały, ale zdobyli tylko jednego gola, a remis dał Polakom awans i jednocześnie wyeliminował Anglię.

W zestawieniu znalazły się wydarzenia z XX i XXI wieku. Piąte miejsce przypadło sytuacji w której „Bóg nie dostał kary za swoje zachowanie”. To z kolei odniesienie do gola, którego Diego Maradona strzelił Anglikom ręką w ćwierćfinale mundialu w 1986, który Argentyna wygrała 2-1, a kapitan Albicelestes po meczu stwierdził, że przy golu pomogła ręka Boga.

Czwarte miejsce przypadło sensacyjnej porażce Anglii z USA 0-1 na mundialu w 1950 roku. Na najniższym stopniu podium uplasowała się porażka w półfinale mistrzostw Europy w Anglii w 1996 roku z Niemcami w rzutach karnych. Drugie miejsce to również porażka w rzutach karnych z Niemcami w półfinale mistrzostw świata we Włoszech w 1990 roku. Za największą klęskę rodzimego futbolu portal uznał porażkę z Islandią w 2016 roku w mistrzostwach Europy (1-2).

