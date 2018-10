Baraże el. Euro U -21. Portugalskie media spodziewają się wygranej z Polską

Portugalskie media z zadowoleniem przyjęły informację o wylosowaniu Polski w barażach piłkarskich mistrzostw świata do lat 21. Wskazują, że ich drużyna zdecydowanie dominuje nad "Biało-Czerwonymi", jeśli idzie o statystyki dotychczasowych spotkań.

Portugalscy dziennikarze odnotowują, że Polacy ponownie stają na drodze ich reprezentacji w rozgrywkach podczas tegorocznej jesieni. Przypominają o wygranej podopiecznych Fernando Santosa 3-2 w spotkaniu z "Biało-Czerwonymi" w Chorzowie 11 października w Lidze Narodów.

"Record" na swojej stronie internetowej cytuje Rui Jorge'a, szkoleniowca Portugalii, który uznał drużynę "Biało-Czerwonych" za groźnego rywala. - To, że Polacy zakwalifikowali się do baraży oznacza, że mają wspaniałą ekipę - powiedział trener portugalskiej młodzieżówki.

Z kolei stacja RTP odnotowuje, że Portugalczycy są faworytem dwumeczu z Polską także jeśli idzie o statystyki. Publiczna telewizja przypomina na swojej stronie internetowej, że w rywalizacji obu młodzieżówek dominuje zdecydowanie Portugalia.

- Także historia rywalizacji z Polską jest na naszą korzyść. W dziewięciu meczach wygrywaliśmy aż pięć razy, przegrywając zaledwie raz. Trzy spotkania kończyły się remisem - przypomniała RTP.

Dziennikarze przypominają o wysokiej wygranej Portugalii z Polską w 2013 r. W tamtym spotkaniu, które zakończyło się wynikiem 6-1, trenerem młodych Portugalczyków był już obecny szkoleniowiec Rui Jorge. W przeszłości był on m.in. graczem Sportingu Lizbona i reprezentacji kraju.

Telewizja Sport TV w ekipie Polski wyróżnia szczególnie Dawida Kownackiego. - To piłkarz Sampdorii Genua, który grał na tegorocznym mundialu w Rosji. Niestety, zagrał poniżej oczekiwań. Zdecydowanie lepiej spisywał się podczas młodzieżowych eliminacji do ME - odnotowała stacja.

Bezpośredni awans do turnieju, który między 16 a 30 czerwca 2019 r. odbędzie się we Włoszech i San Marino, zapewniło sobie dziewięciu zwycięzców grup: Anglia, Belgia, Chorwacja, Dania, Francja, Hiszpania, Niemcy, Serbia, a także Rumunia. Ta ostatnia wyprzedziła ekipę Portugalii.

W barażach wystąpią cztery najlepsze drużyny spośród tych, które zajęły drugie miejsce.

Rywalizacja między młodzieżówkami Polski i Portugalii odbędzie się między 12 a 20 listopada. Gospodarzem pierwszego spotkania będą "Biało-Czerwoni".