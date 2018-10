Dania - Polska w el. mistrzostw Europy U21 na żywo

Reprezentacja Polski do lat 21 walczy z Danią w Aalborgu w eliminacjach młodzieżowych mistrzostw Europy oraz igrzysk olimpijskich w Tokio. Śledź przebieg meczu z eurosport.interia.pl!

Po ośmiu meczach w tabeli grupy 3 prowadzą Duńczycy (19 pkt) przed Polską (18). Trzecia Finlandia ma 9 pkt.

Po trzech wpadkach (remisy z Wyspami Owczymi 2-2 i 1-1 oraz z Finlandią 3-3) przed dwoma ostatnimi meczami w grupie margines błędu jest już bardzo wąski.



Ewentualne zwycięstwo pozwoliłoby nam wyprzedzić Duńczyków na czele tabeli, a porażka oznaczać będzie utratę szansy na pierwsze miejsce w grupie. Wprawdzie do młodzieżowe ME oprócz triumfatorów grup pojadą także dwie najlepsze drużyny z par barażowych, ale to oznacza, że odpadnie aż pięciu wicemistrzów grup.



Pośrednio stawką dzisiejszego spotkania jest też zachowanie szans na olimpijską nominację do Tokio 2020. Awans na igrzyska zdobędą medaliści ME.

Na spotkanie do Danii ze zgrupowania w Chorzowie specjalnie wybrał się nawet selekcjoner pierwszej reprezentacji Jerzy Brzęczek. Na trybunach zasiada także prezes PZPN Zbigniew Boniek.

Pierwszą groźną akcję przeprowadzili Duńczycy, ale na nasze szczęście strzał napastnika rywali okazał się niecelny. Po chwili znów lewą stroną szarżował Andreas Poulsen, ale Duńczykom znów zabrakło celnego uderzenia.

Początek meczu toczył się wyraźnie pod dyktando gospodarzy. W 13. minucie bardzo groźny strzał z narożnika pola karnego oddał Robert Skov, ale Kamil Grabara zdołał sparować piłkę na rzut rożny.

Polacy groźniej zaatakowali pięć minut później, kiedy groźnie z dystansu uderzył Szymon Żurkowski. Jego strzał dobijał jeszcze Konrad Michalak, ale bardzo dobrze w bramce spisał się Daniel Iversen.

W 23. minucie Dawid Kownacki znakomitym przyjęciem piłki minął obrońcę i biegł sam na duńskiego bramkarza. Tuż przed polem karnym dogonił go jednak defensor, pod którego presją Kownacki oddał mocny strzał, ale prosto w wychodzącego z bramki Iversena.



Dania - Polska 0-0 - trwa I połowa

Polska: Grabara - Stolarski, Wieteska, Bochniewicz, Pestka - Dziczek, Żurkowski - Michalak, Kapustka, Szymański - Kownacki.

Dania: Iversen - Rasmussen, Nelsson, Andersen - Kristensen, Abildgaard, Billing, Poulsen - Kov, Larsen, Duelund.



Grupa 3 - tabela po 8. kolejce:

1. Dania 8 19 26-7



2. Polska 8 18 18-8



3. Finlandia 8 9 12-17



4. Gruzja 8 9 9-15



5. Wyspy Owcze 8 6 8-15



6. Litwa 8 4 3-14



Pozostały mecz Polaków w eliminacjach:



16 października: Polska - Gruzja