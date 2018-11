Bramkarz Bartłomiej Drągowski z powodu kontuzji opuścił zgrupowanie kadry przygotowującej się do meczów z Portugalią w barażach do mistrzostw Europy do lat 21. Jego miejsce zajmie Jakub Wrąbel. Spotkania odbędą się 16 listopada w Zabrzu i cztery dni później w Chaves.

Piłkarze Czesława Michniewicza zamieszkali w Chorzowie. Treningi są zaplanowane na Stadionie Śląskim i w Zabrzu. Jak poinformował we wtorek PZPN, z powodu kontuzji zabraknie Drągowskiego (Fiorentina), którego zastąpi Wrąbel ze Śląska Wrocław.

Trener Michniewicz ogłosił skład kadry 6 listopada. Wśród powołanych w zdecydowanej większości są piłkarze, który grali w zakończonych w październiku eliminacjach, na czele z Dawidem Kownackim, Sebastianem Szymańskim, Bartoszem Kapustką, Szymonem Żurkowskim i Mateuszem Wieteską.

W swojej grupie Polska zajęła drugie miejsce, gromadząc punkt mniej od Danii. Podopieczni trenera Michniewicza byli niepokonani, ale dwukrotnie zremisowali z Wyspami Owczymi (2-2 i 1-1). Bezpośredni awans do turnieju, który w dniach 16-30 czerwca 2019 odbędzie się we Włoszech i San Marino, uzyskało dziewięciu zwycięzców grup. Cztery najlepsze ekipy z drugich miejsc wystąpią w barażach. Pary zostały ustalone w wyniku losowania - "Biało-Czerwoni" trafili na Portugalczyków.

Wśród 12 uczestników MME znajdzie się także współgospodarz imprezy - Italia. Do gry uprawnieni są zawodnicy urodzeni w 1996 roku i młodsi. Przyszłoroczne mistrzostwa Europy U-21 będą jednocześnie kwalifikacjami do igrzysk olimpijskich 2020 roku. Do Japonii polecą cztery najlepsze zespoły z włoskiego turnieju. Polska była gospodarzem ubiegłorocznych ME U-21, więc nie brała wówczas udziału w eliminacjach. Po porażkach z Anglią 0-3 i Słowacją 1-2 oraz remisie ze Szwecją 2-2 zajęła ostatnie miejsce w grupie.

Kadra do lat 21 na barażowe mecze z Portugalią:

Bramkarze: Kamil Grabara (Liverpool), Tomasz Loska (Górnik Zabrze), Jakub Wrąbel (Śląsk Wrocław).

Obrońcy: Jakub Bartosz (Wisła Kraków), Krystian Bielik (Charlton Athletic), Paweł Bochniewicz (Górnik Zabrze), Robert Gumny (Lech Poznań), Dominik Jończy (Podbeskidzie Bielsko-Biała), Kamil Pestka (Cracovia), Paweł Stolarski (Legia Warszawa), Mateusz Wieteska (Legia Warszawa).

Pomocnicy: Maciej Ambrosiewicz (Górnik Zabrze), Patryk Dziczek (Piast Gliwice), Filip Jagiełło (Zagłębie Lubin), Kamil Jóźwiak (Lech Poznań), Bartosz Kapustka (OH Leuven), Konrad Michalak (Lechia Gdańsk), Jakub Piotrowski (KRC Genk), Sebastian Szymański (Legia Warszawa), Szymon Żurkowski (Górnik Zabrze).



Napastnicy: Dawid Kownacki (Sampdoria Genua), Karol Świderski (Jagiellonia Białystok), Paweł Tomczyk (Lech Poznań), Oskar Zawada (Wisła Płock).