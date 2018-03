eME U19. Polska - Czechy 0-0. Majecki obronił rzut karny

Reprezentacja Polski do lat 19 zremisowała z Czechami 0-0 w meczu eliminacji mistrzostw Europy U19. Bohaterem Polaków bramkarz Radosław Majecki, który obronił rzut karny.

Zdjęcie Radosław Majecki w rozmowie z selekcjonerem reprezentacji Adamem Nawałką /Bartek Syta /East News

Był to pierwszy mecz turnieju rozgrywanego we Włoszech. Polacy trafili do trzeciej grupy podczas drugiej rundy eliminacji.

W 30. minucie Radosław Majecki obronił rzut karny wykonywany przez Michala Sadilka.



Następnym przeciwnikiem Orłów będą gospodarze. Początek meczu w sobotę 24 marca o godzinie 15.30.

Polska U19 - Czechy U19 0-0

Polska: Radosław Majecki - Serafin Szota, Oskar Repka, Adam Chrzanowski, Tymoteusz Puchacz - David Kopacz (90. Adrian Łyszczarz), Radosław Kanach, Riccardo Grym - Mikołaj Kwietniewski (76. Jakub Bednarczyk), Sebastian Strózik (90. Sebastian Bergier), Marco Drawz.

Czechy: Hugo Jan Backovsky - Jakub Kadar, David Heidenreich, Vojtech Maresz, Vaclav Dudl - Patrik Żitny, Ladislav Krejci, Michal Sadilek, Lukas Pfeifer (56. Ondrej Stursa) - Antonin Rusek, Vaclav Drchal (85, 19. Jakub Sipek).