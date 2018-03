Jacek Magiera trenerem reprezentacji Polski U-20

Były trener Legii Warszawa Jacek Magiera został nowym selekcjonerem reprezentacji Polski U-20. 41-letni szkoleniowiec poprowadzi "Biało-Czerwonych" w mistrzostwach świata w tej kategorii wiekowej, które w 2019 roku rozgrywane będą w Polsce w sześciu miastach.

Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej (FIFA) ogłosiła w piątek, że Polska będzie gospodarze, MŚ U-20. To druga tak duża impreza piłkarska, po Euro 2012, która odbędzie się w naszym kraju. Na poniedziałkowej konferencji prasowej poinformowano, że turniej odbędzie się w sześciu miastach, Mecze będą rozgrywane na Stadionie Zagłębia w Lubinie, Arenie Lublin w Lublinie, stadionie Widzewa w Łodzi, Stadionie Miejskim w Tychach, Stadionie Miejskim w Gdyni oraz na stadionie Kompleksu Sportowego Zawisza im. Zdzisława Krzyszkowiaka w Bydgoszczy. Mecz otwarcia i finał odbędą się w Łodzi.



Prezes PZPN Zbigniew Boniek powiedział również, że polska federacja stara się o organizację finału Ligi Europejskiej w Gdańsku w 2020 roku.

Jacek Magiera pierwsze piłkarskie kroki stawiał w Częstochowie, gdy reprezentował barwy tamtejszego Rakowa. Potem przeniósł się do Legii Warszawa, z którą odnosił największe sukcesy. Z zespołem "Wojskowych" wywalczył m.in. mistrzostwa Polski, Puchar Polski czy Superpuchar.



Po zakończeniu kariery zawodniczej Jacek Magiera został włączony do sztabu szkoleniowego Legii, pełnił również funkcję trenera rezerw warszawskiego zespołu. W 2016 roku podpisał kontrakt z Zagłębiem Sosnowiec, które prowadził na zapleczu Ekstraklasy. Po kilku miesiącach Magiera objął stery pierwszego zespołu Legii, z którą zdobył mistrzostwo Polski. "Wojskowi" pod jego wodzą występowali w rozgrywkach Ligi Mistrzów i Ligi Europejskiej. Magiera został zwolniony z Legii we wrześniu ubiegłego roku, a powodem było odpadnięcie stołecznej drużyny z europejskich pucharów. Zastąpił go Chorwat Romeo Jozak. W styczniu 2018 roku Magiera objął funkcję zastępcy dyrektora sportowego ds. rozwoju piłki młodzieżowej w PZPN.

W poprzednich mistrzostwach świata U-20, zorganizowanych w 2017 roku przez Koreę Południową i z udziałem 24 zespołów, tytuł zdobyła Anglia po zwycięstwie w finale nad Wenezuelą 1-0.

Mundial w tej kategorii wiekowej jest organizowany od 1977 roku. Polacy największy sukces odnieśli w 1983 roku w Meksyku, gdzie uplasowali się na trzeciej pozycji.





