Kadrowicze trenowali w Gdańsku w komplecie

Piłkarska reprezentacja Polski w komplecie trenowała we wtorek po popołudniu na stadionie MOSiR w Gdańsku. W czwartek w towarzyskim meczu biało-czerwoni zmierzą się z Czechami, a w następny wtorek w spotkaniu Ligi Narodów zagrają w Guimaraes z Portugalią.

Podobnie jak w poniedziałek także drugie zajęcia rozpoczęły się o 17. O ile jednak w poniedziałek z powodu drobnych urazów nie ćwiczyli Rober Lewandowski, Grzegorz Krychowiak i Damian Kądzior, a Wojciech Szczęsny później dotarł na zgrupowanie, o tyle we wtorek selekcjoner Jerzy Brzęczek miał do dyspozycji na treningu wszystkich kadrowiczów.

W środę o 16.30 reprezentanci mają zaplanowany na Stadionie Energa Gdańsk przedmeczowy rozruch, a w czwartek o godz. 18 zagrają na tym obiekcie z Czechami. W Trójmieście biało-czerwoni będą przebywać do poniedziałku. Tego dnia o godz. 10 reprezentanci wylecą do Porto, a we wtorek o 20.45 w ostatnim meczu Ligi Narodów zmierzą się w Guimaraes z Portugalią.