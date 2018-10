Lewandowski i Zieliński najwyżej wycenianymi polskimi piłkarzami

Kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski oraz Piotr Zieliński to najwyżej wyceniani polscy piłkarze. Co ciekawe, wartość "Lewego" właśnie spadła, tymczasem pomocnik Napoli "podrożał". Wyraźne zmiany dotyczą też Kamila Glika i Krzysztofa Piątka.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Dwa gole Lewandowskiego w Wolfsburgu. Wideo © 2018 Associated Press

Zajmujący się wycenami piłkarzy Transfermarkt.de w październiku przeprowadził nową analizę wartości niektórych zawodników.

Reklama

Najdroższy polski piłkarz, jakim jest Lewandowski, wyceniany jest obecnie na 80 mln euro. 30-letni napastnik Bayernu Monachium poprzednio notował wartość 85 mln euro, a jego najwyższa wycena w karierze to 90 mln euro.

Na drugim miejscu wśród polskich zawodników jest 24-letni Zieliński, którego wartość rynkowa szacowana jest obecnie na 40 mln euro. Według notowania z czerwca tego roku "Zielu" wyceniany był na 32 mln euro.

Wciąż nie wiadomo, na ile swojego piłkarza wyceni Napoli. Trwają rozmowy o nowym kontrakcie z piłkarzem, którego klauzula odstępnego wynosi 85 mln euro, a może wzrosnąć do ponad 100 mln. Jak mówił dwa dni temu Zieliński, klub z Neapolu chce trochę za wysokiej klauzuli, ale jest szansa na powodzenie rozmów.

Trzecie miejsce na liście najwyżej wycenianych "Biało-Czerwonych" zajmuje Wojciech Szczęsny, "szacowany" na 20 mln euro. Taka sama kwota pojawia się przy nazwisku Arkadiusza Milika.

Piąty jest Grzegorz Krychowiak, którego wartość nie zmieniła się od dawna i wynosi 18 mln euro.

Transfermarkt.de w ostatnich dniach obniżył wartość Kamila Glika, któremu w tym sezonie kompletnie nie wiedzie się w AS Monaco. Podobnie zresztą jak całej drużynie z Księstwa. Glik "potaniał" właśnie 18 na 15 mln euro.

Do pierwszej dziesiątki z impetem wkroczyło najgorętsze nazwisko w polskiej i nie tylko polskiej piłce ostatnich tygodni, czyli Krzysztof Piątek. Polak opuścił Ekstraklasę za 4 mln euro. Od dwóch tygodni portal wycenia go na 15 mln euro, choć jego rychły transfer z Genoi do silniejszego klubu wydaje się nieunikniony i to za znacznie większą stawkę.

Czołówka najwyżej wycenianych polskich piłkarzy:

1. Robert Lewandowski 80 mln euro

2. Piotr Zieliński 40 mln euro

3. Wojciech Szczęsny 20 mln euro

4. Arkadiusz Milik 20 mln euro

5. Grzegorz Krychowiak 18 mln euro

6. Kamil Glik 15 mln euro

7. Karol Linetty 15 mln euro

8. Krzysztof Piątek 15 mln euro

9. Bartosz Bereszyński 12 mln euro

10. Łukasz Skorupski 7 mln euro

11. Dawid Kownacki 7 mln euro

Zdjęcie Od lewej: Piotr Zieliński, Robert Lewandowski i Jakub Błaszczykowski / AFP

WS