Liga Narodów. Piątek zagra obok Lewandowskiego? Jerzy Brzęczek: Jest taka opcja

- Krzysiek Piątek na dzień dzisiejszy jest w znakomitej formie i życzymy mu, żeby jak najdłużej tę formę utrzymywał. Na pewno tak opcja, czyli gra obok Roberta Lewandowskiego, istnieje - powiedział selekcjoner reprezentacji Polski Jerzy Brzęczek na konferencji prasowej przed meczami z Portugalią i Włochami w Lidze Narodów.

- Jeżeli chodzi o nasza sytuację zdrowotną, to ci zawodnicy, którzy grali w niedzielę zaczynają się zjeżdżać. Drobne stłuczenia zgłaszał Rafał Pietrzak. Mały stan zapalny ma Arkadiusz Reca. Pozostali powinni być gotowi do zajęć oraz na mecze z Portugalią i Włochami - stwierdził Brzęczek.



Selekcjoner został zapytany o to, czy nie miał wątpliwości przy powołaniach, zwłaszcza jeżeli chodzi i zawodników, którzy grają mało lub w ogóle w swoich klubach, jak Jakub Błaszczykowski czy Arkadiusz Reca.



- Nie chodzi o wytłumaczenia logiczne czy nie. Patrzymy, co nasz czeka w najbliższych miesiącach. Jeśli chodzi o Kubę (Błaszczykowskiego - przyp. red.), to w ostatnim meczu zagrał kilkanaście minut i jestem przekonany, że będzie grał coraz więcej. Zupełnie inaczej będzie to wyglądało w następnych miesiącach Jestem o niego spokojny. Arek Reca nie był w kadrze meczowej w klubie, bo miał stan zapalny. To spowodowało, że nie był gotowy do gry, ale patrzę na jego potencjał. Takie decyzje są trudne. Arek może dać dużo tej reprezentacji i na to liczymy - odpowiedział.



- Na pewno jesteśmy w innej sytuacji niż wtedy, kiedy Adam Nawałka obejmował reprezentację. Nie jestem zwolennikiem dużych roszad, ale nie mamy zbyt dużo czasu. Praktycznie trzy zmiany w kadrze i po części powroty tych zawodników, których nie było na pierwszym zgrupowaniu, jak siedzący obok mnie Kamil Grosicki - zaznaczył Brzęczek.

W Serie A znakomite recenzje zbiera Krzysztof Piątek, który strzela gola za golem. Czy trener Orłów bierze pod uwagę opcję gry z dwoma napastnikami, czyli duetem Piątek - Robert Lewandowski?



- Krzysiek Piątek na dzień dzisiejszy jest w znakomitej formie i życzymy mu, żeby jak najdłużej tę formę utrzymywał. Na pewno tak opcja, czyli gra obok Roberta Lewandowskiego, istnieje. To co się u niego rzuca w oczy od razu, to pazerność Krzyśka, chłodna głowa i skuteczność. Z pełnym szacunkiem dla Serie A i Genoi, ale reprezentacja jest wyżej stawiana niż każda drużyna klubowa. Mam nadzieję, że skuteczność jaką prezentuje w klubie, potwierdzi w meczach reprezentacyjnych, jeśli oczywiście wyjdzie na boisko - podkreślił Brzęczek. - Nie chcę się koncentrować tylko na tej dwójce. Mam trzech wspaniałych napastników, bo jeszcze jest Arek Milik. Zawsze możemy dyskutować, czy możemy powołać więcej napastników. Na tę chwilę powołaliśmy trzech, ale to nie oznacza, że w przyszłości nie zmienimy tego - dodał.

W najbliższy czwartek "Biało-Czerwoni" zmierzą się na Stadionie Śląskim w Chorzowie z Portugalią (godz. 20.45).



- To drużyna bardzo dobrze zorganizowana w defensywie i ofensywie. Na przełomie ostatnich dwóch lata ewoluowała. Jeszcze na Euro 2016, kiedy zdobyła mistrzostwo, grała bardziej defensywnie, ale w ostatnich miesiącach to się zmieniło. Dla nas to ważny test i mogę zapewnić, że nie będziemy się tylko bronić - ocenił selekcjoner Orłów. Portugalia przyjedzie do Polski osłabiona. Cristiano Ronaldo, który ma problemy w związku z oskarżeniem o gwałt, nie został powołany. Zabraknie też z powodu kontuzji Goncalo Guedesa.



- Ronaldo to wielki piłkarz, który w pojedynkę może rozstrzygnąć losy spotkania. Ale myślę, że bez CR7 Portugalia jest bardziej zorganizowana w bloku defensywnym. Korzystny wynik można z nimi osiągnąć, jeżeli drużyna będzie realizowała założenia taktyczne. Każdy błąd taki zespół, jak Portugalia, potrafi bezbłędnie wykorzystać - podkreślił trener "Biało-Czerwonych".