Liga Narodów: Polska - Portugalia. Bilety wyprzedane

12 lat po słynnym triumfie nad Portugalią Stadion Śląski w Chorzowie znów wypełni się do ostatniego miejsca na starciu reprezentacji Polski z Portugalczykami. Bilety na mecz Ligi Narodów, który odbędzie się 11 października, zostały wyprzedane. Wciąż można kupić wejściówki na starcie z Włochami (14 października).

W ostatni poniedziałek rozpoczęła się otwarta sprzedaż biletów na mecz z Portugalią, a dzień później na pojedynek z Włochami. Oba rozpoczną się o 20.45.



Wejściówki na mecz z Portugalią rozeszły się błyskawicznie, choć nie wiadomo, czy w Chorzowie zjawi się największa gwiazda naszych rywali, Cristiano Ronaldo.

"Wszystkie bilety zostały już sprzedane. Jakaś część może pojawić się w sprzedaży w przypadku kiedy kupujący nie dokonają zapłaty za bilety" - poinformował rzecznik PZPN-u Jakub Kwiatkowski.



"Odwołaliśmy się też od kary nałożonej przez UEFA, która nakładała na nas obowiązek wyłączenia ze sprzedaży 1000 miejsc, ale decyzji nie ma" - dodał Kwiatkowski.

Podczas najbliższego meczu w Polsce pod auspicjami UEFA (właśnie z Portugalią w Chorzowie) PZPN został zobligowany do zamknięcia sektora na stadionie o pojemności co najmniej 1 tys. miejsc. Ponadto ma umieścić na nim transparent z napisem #EqualGame (hasło #RównaGra promuje równości w sporcie) oraz z logiem europejskiej federacji. To kara dla polskiej federacji za niewłaściwe zachowanie polskich kibiców podczas wyjazdowego meczu z Włochami.

Wciąż można kupić bilety na rewanżowe starcie z Włochami w cenach 140 i 180 zł. Stadion Śląski po remoncie mieści niespełna 55 tysięcy widzów.



11 października 2006 roku reprezentacja Polski pod wodzą Leo Beenhakkera pokonała 2-1 w Chorzowie Portugalię w eliminacjach Euro 2008. Dwie bramki zdobył Euzebiusz Smolarek.



Zdjęcie Stadion Śląski w Chorzowie / Tomasz Kawka / East News

WS