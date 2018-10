Liga Narodów: UEFA podwyższyła pulę nagród

Europejska Unia Piłkarska (UEFA) poinformowała w środę o podwyższeniu puli nagród w Lidze Narodów. Za sam udział w tych rozgrywkach i za zajęcie pierwszego miejsca w grupie poszczególne narodowe federacje otrzymają premie wyższe o 50 procent.

Polska, występująca wśród 12 najsilniejszych reprezentacji, uzyska za udział w Lidze Narodów 2,25 mln euro zamiast 1,5 mln. Premia za wygranie grupy A3, w której obok biało-czerwonych rywalizują Włochy i Portugalia, wyniesie również 2,25 mln euro, a nie - jak pierwotnie zakładano - 1,5 mln.

Przewidziano także wyższe nagrody dla czterech finalistów rozgrywek: zwycięzca otrzyma 6 mln euro (poprzednio planowano 4,5 mln), druga drużyna - 4,5 mln, trzecia - 3,5 mln, a czwarta - 1,5 mln euro - trzy ostatnie kwoty podwyższono o 1 mln euro.

Polscy piłkarze w pierwszym meczu LN zremisowali w Bolonii z Włochami 1-1. W czwartek zagrają z Portugalią, a w niedzielę ponownie z Włochami. Oba spotkania zostaną rozegrane w Chorzowie.

Liga Narodów to nowa rozgrywki, częściowo zastępujące dotychczasowe mecze towarzyskie. Zrzeszone w UEFA federacje zostały podzielone na cztery dywizje: A, B, C i D, na podstawie rankingu tej organizacji (innego niż FIFA). Dywizje A i B liczą po 12 zespołów, C - 15, a D - 16. W każdej z dywizji powstały cztery grupy, złożone z trzech lub czterech zespołów, aby każda reprezentacja mogła rozegrać po cztery lub sześć spotkań (systemem mecz i rewanż).

Faza grupowa rozpoczęła się we wrześniu, a zakończy w listopadzie. Zwycięzcy grup dywizji A awansują do Final Four, zaplanowanego na 5-9 czerwca 2019 roku.



W marcu ogłoszono, że turniej finałowy pierwszej edycji Ligi Narodów chcą zorganizować Polska, Portugalia i Włochy. Zwycięzca tej grupy awansuje do Final Four i automatycznie zostanie gospodarzem, co UEFA ma potwierdzić w grudniu.