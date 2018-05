Łukasz Fabiański przejdzie ze Swansea do Cardiff City?

Łukasz Fabiański jest po prostu zbyt dobrym bramkarzem na to, aby nie grać w Premier League, więc po tym, jak spadł do Championship, interesują się nim kluby z angielskiej ekstraklasy. Reprezentant Polski najpewniej tego lata pożegna się ze Swansea i wybierze zespół grający w najwyższej klasie rozgrywkowej na Wyspach. Być może nie będzie potrzebował do tego zmiany kraju, gdyż podobno interesuje się nim Cardiff City.

O rychłym pożegnaniu polskiego golkipera z "Łabędziami" informowaliśmy już kilka dni po zakończeniu sezonu Premier Leauge. Wówczas, powołując się na relacje "Guardiana", pisaliśmy o zainteresowaniu ze strony Watfordu, Newcastle, Crystal Palace oraz West Ham United, teraz najwidoczniej do kolejki chętnych po "Fabiana" dołączył ligowy beniaminek.

Piłkarze z Cardiff sezon Championship zakończyli na drugim, dającym bezpośredni awans miejscu w tabeli, lecz w najbliższym roku czeka ich znaczący wzrost poziomu rozgrywek, w których będą brali udział, toteż kadra zespołu potrzebuje znaczących wzmocnień. Według serwisu Inside Wales Sport wzmocnień także między słupkami, gdzie przez ostatni rok pewnym miejscem cieszył się Neil Etheridge, lecz na najbardziej wymagającą ligę świata umiejętności Filipińczyka mogą nie wystarczyć.

Z Fabiańskim, już od ponad dekady zaprawionym w bojach Premier League, tych wątpliwości nie ma, dlatego też działacze z Cardiff mają sondować opcję złożenia oferty za zawodnika, którego kontrakt w Swansea kończy się za rok. Na drodze do transferu stanąć mogą niesnaski między oboma walijskimi klubami, które za sobą nie przepadają. Trudno bowiem wyobrazić sobie, aby ulubieniec kibiców i najlepszy z zawodników "Łabędzi" został lekką ręką oddany do jednego z największych, jeżeli nie największego lokalnego rywala.