Monaco – Brugge 0-4. Złe wiadomości dla Glika po nieoczekiwanej kontuzji

Katastrofa? To nawet mało powiedziane. Kamil Glik zaliczył jeden z najbardziej koszmarnych wieczorów w swojej karierze. Nie dość, że musiał zejść z boiska z powodu kontuzji, to noty, które otrzymał są zdecydowanie najgorsze w tym sezonie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Katastrofa AS Monaco, kontuzja Kamila Glika. Wideo Eurosport

Całe Monaco zawodzi od trzech miesięcy. Gra wicemistrzów Francji w niczym nie przypomina tego, co mogliśmy oglądać jeszcze niedawno, nie mówiąc o sezonie 2016-2017, gdy ekipa z małego księstwa zachwycała kibiców w całej Europie. Postawa Glika musiała odbić się na słabej grze całego zespołu, ale - zachowując wszelkie proporcje - dotychczas Polak był jednym z najlepszych w drużynie. Szczególnie na tle kolegi z obrony Jemersona, albo innych mało doświadczonych partnerów w defensywie.

Reklama

Pod nieobecność Radamela Falcao trener Thierry Henry dawał mu też opaskę kapitana.

W spotkaniu z FC Brugge wszystko się zawaliło. Poważne błędy przy pierwszej i trzeciej bramce musiały znaleźć odzwierciedlenie w bardzo słabych notach. "Dwójka" w L’Equipe (najgorzej w całej drużynie), podobnie jak we "France Football". Odrobinę lepiej ocenili go dziennikarze Nice-Matin, największego dziennika na Lazurowym Wybrzeżu, ale bez rewelacji - "trójka" w 10-stopniowej skali. Tak słabo jeszcze nie było.



Na dodatek kontuzja, wszystko wskazuje na to, że przywodziciela, która zmusi Polaka do chwilowego odpoczynku od treningów. Uraz nie jest tak poważny jak w przypadku kontuzji barku tuż przed mundialem - choć Polak przechodzi dzisiaj badania - ale to bardzo duży cios i dla klubu, w którym połowa składu ma problemy ze zdrowiem, i dla reprezentacji, która w ciągu dwóch tygodni zagra jeszcze dwa mecze.

RP

Zdjęcie Kamil Glik w nieudanym meczu z FC Brugge / AFP

Zobacz jak wygląda sytuacja w grupie A Ligi Mistrzów