MŚ Rosja 2018. Nawałka powołał najlepszych. Lato: MŚ To nie wycieczka

Adam Nawałka ogłosił kadrę 35 piłkarzy spośród których 23 pojedzie na MŚ do Rosji. Jednym brakuje w tym gronie Jakuba Świerczoka, innym Adriana Mierzejewskiego, ale trzeba się zgodzić z selekcjonerem. Na zgrupowaniu będzie miał mieszankę rutyny, doświadczenia z młodością.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Nawałka po wygranej z Koreą Płd. Wideo TV Interia Kto jest najlepszym polskim piłkarzem wszech czasów? Runda druga Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Kto jest najlepszym polskim piłkarzem wszech czasów? Runda druga Jakub Błaszczykowski 5% Zbigniew Boniek 13% Gerard Cieślik 2% Kazimierz Deyna 21% Jerzy Dudek 2% Grzegorz Lato 3% Robert Lewandowski 15% Włodzimierz Lubański 35% Henryk Reyman 1% Ernest Wilimowski 3%

głosów: 13506

Największym zwycięzcą powołania jest Maciej Makuszewski. W grudniu, w meczu Lecha z Cracovią zerwał więzadła w kolanie i wydawało się, że rok 2018 zaliczy do nieudanych. Obiecał sobie "Wrócę silniejszy i pojadę na mundial". Pierwsze dwa etapy: leczenie, rehabilitacja, powrót do gry i powołanie do szerokiej kadry na MŚ za nim. Teraz zostaje tylko przetrwanie dwóch obozów i wywalczenie miejsca w 23-osobowym składzie. Po takich przejściach, jak zerwanie krzyżowego i wobec kłopotów, jakie Orły mają na skrzydłach, powinno mu się udać.

Reklama

Najmłodszy Sebastian Szymański ma 19 lat, najstarszy - Sławomir Peszko - 33 lata, średnia wieku każdego to prawie 27 lat - tak wygląda piłkarska elita narodu.

Wielu herosów naszej piłki ostatnio nie grało w klubach, inni grali aż za wiele. Batalię z kontuzjami ma za sobą nie tylko Makuszewski. Od pierwszego dnia zgrupowania przed MŚ, czyli 21 maja Adam Nawałka i jego sztab zastosują terapię, która będzie miała na celu wyleczyć te rany i rozpalić dawny ogień żądzy osiągnięcia sukcesu. Ów ogień mógł nieco przygasną po udanej dla naszej kadry wyprawie na Euro 2016 i wygranych eliminacjach do MŚ.

- Problem jest w tym, że wielu kluczowych piłkarzy nie gra, tak jak Krychowiak, czy Błaszczykowski, który dopiero teraz zaczął się pojawiać na ławce, ale to już jest końcówka ligi, a tam się nie jedzie na wycieczkę, czy za zasługi. Tam się jedzie jak na wojnę, a każdy mecz jest jak bitwa o życie - po wczorajszych powołaniach podkreślał w radiowej "Jedynce" legendarny snajper Orłów Górskiego i pomocnik Orłów Piechniczka Grzegorz Lato.

Jak na króla strzelców MŚ 1974 r. przystało Lato trafił wyjątkowo celnie: mecze z Senegalem, Kolumbią i Japonią oraz ewentualne późniejszą będą dla "Biało-Czerwonych" jak walka o egzystencję.

Są tacy, którzy krytykują holowanie do kadry Sławomira Peszki. Jest według nich za stary i za słaby, a jego Lechia długo drżała przed spadkiem z Ekstraklasy. Warto jednak podkreślić, że "Peszkin" to nie jest murowany kandydat do wyjściowego składu, tylko żołnierz Nawałki do zadań specjalnych: wejść na murawę po 70. minucie, by utrzymać się przy piłce, przedryblować, wykorzystać szybkość, którą ciągle ma. Równie ważny jest aspekt pozaboiskowy. Sławek jest dobrym duchem zespołu i przyjacielem kapitana Roberta Lewandowskiego.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Robert Lewandowski - lider, który rodził się w bólach Eurosport

Wybrańcy Adama Nawałki

Bramkarze:

Bartosz Białkowski (Ipswich), 30 lat

Łukasz Fabiański (Swansea), 33 lata

Łukasz Skorupski (Roma), 27 lat

Wojciech Szczęsny (Juventus Turyn) 28 lat

Obrońcy:

Jan Bednarek (Southampton), 22 lata

Bartosz Bereszyński (Sampdoria), 25 lat

Thiago Cionek (SPAL), 32 lata

Kamil Glik (Monaco), 30 lat

Artur Jędrzejczyk (Legia Warszawa), 30 lat

Marcin Kamiński (Stuttgart),26 lat

Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów), 23 lata

Michał Pazdan (Legia Warszawa), 30 lat

Łukasz Piszczek (Borussia Dortmund). 33 lata

Pomocnicy:

Jakub Błaszczykowski (Wolfsburg), 32 lata

Paweł Dawidowicz (Palermo), 22 lata

Przemysław Frankowski (Jagiellonia Białystok), 23 lata

Jacek Góralski (Łudogorec Razgrad), 25 lat

Kamil Grosicki (Hull City), 29 lat

Damian Kądzior (Górnik Zabrze), 25 lat

Grzegorz Krychowiak (West Bromwich), 28 lat

Rafał Kurzawa (Górnik Zabrze), 25 lat

Karol Linetty (Sampdoria), 23 lata

Maciej Makuszewski (Lech Poznań),28 lat

Krzysztof Mączyński (Legia Warszawa),31 lat

Sławomir Peszko (Lechia Gdańsk), 33 lata

Maciej Rybus (Lokomotiw Moskwa), 28 lat

Sebastian Szymański (Legia Warszawa), 19 lat

Piotr Zieliński (Napoli), 24 lata

Szymon Żurkowski (Górnik Zabrze) 20 lat.

Napastnicy:Dawid Kownacki (Sampdoria) 21 lat,

Robert Lewandowski (Bayern Monachium) 29,

Arkadiusz Milik (Napoli) , 24

Krzysztof Piątek (Cracovia), 22

Łukasz Teodorczyk (Anderlecht Bruksela), 27

Kamil Wilczek (Broendby Kopenhaga), 30 lat.

Czytaj więcej!

Zdjęcie Adam Nawałka /AFP





Autor: Michał Białoński