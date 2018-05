MŚ Rosja 2018. Nawałka uszczuplił kadrę na mundial

Adam Nawałka skreślił trzech zawodników z 35-osobowej szerokiej kadry reprezentacji Polski na mistrzostwa świata. Już w poniedziałek początek pierwszego zgrupowania. 4 czerwca selekcjoner ogłosi 23-osobową ekipę na mundial.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. MŚ Rosja 2018. Kuba Błaszczykowski, czyli serce oddane reprezentacji. Wideo Eurosport Kto był najlepszym polskim piłkarzem wszech czasów? Runda trzecia Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Kto był najlepszym polskim piłkarzem wszech czasów? Runda trzecia Kazimierz Deyna 35% Robert Lewandowski 28% Włodzimierz Lubański 37%

głosów: 12917

Tydzień po ujawnieniu szerokiej kadry szkoleniowiec wyłączył z niej trzech piłkarzy z Ekstraklasy. Są to: Damian Kądzior (Górnik Zabrze), Maciej Makuszewski (Lech Poznań) i Krzysztof Piątek (Cracovia). Mundial w Rosji jeszcze nie dla nich, chyba że doszłoby do nieprzewidzianej "katastrofy" związanej z kontuzjami.



- Selekcji dokonaliśmy na podstawie dogłębnej analizy gry w reprezentacji i w klubach. Skład kadry jest stabilny i oparty na piłkarzach sprawdzonych we wcześniejszych meczach, które potwierdziły siłę drużyny. Szansę wyjazdu na turniej do Rosji będą mieli również zawodnicy młodego pokolenia, którzy w obecnym sezonie wyróżniali się w rozgrywkach ligowych. Przed nami wielkie wyzwanie, jakim są mistrzostwa świata - powiedział Nawałka, cytowany na "Łączy nas piłka".



- Przystępując do rywalizacji z najlepszymi drużynami naszego globu, musimy być optymalnie przygotowani w każdym aspekcie. Chcemy maksymalnie wykorzystać czas od zakończenia rozgrywek ligowych i pucharowych do pierwszego meczu turnieju z Senegalem w Moskwie. Czeka nas intensywna praca w oparciu o szczegółowy plan, uwzględniający wszystkie elementy przygotowania i indywidualizację obciążeń treningowych - podkreślił selekcjoner.



Reklama

Już w najbliższy poniedziałek reprezentacja Polski spotka się na zgrupowaniu regeneracyjnym w Juracie, które potrwa do 26 maja. Kadra nad morzem nie stawi się w komplecie. Nieoficjalnie zabraknie m.in. Roberta Lewandowskiego i Łukasza Piszczka.

28 maja Orły Nawałki, już w pełnym składzie, rozpoczną zgrupowanie w Arłamowie. Potrwa ono do 7 czerwca. 4 czerwca selekcjoner ogłosi ostateczną, 23-osobową, kadrę na mundial w Rosji.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lech. Rafał Ulatowski o Macieju Makuszewskim. Wideo INTERIA.TV

8 czerwca czeka Polaków mecz towarzyski z Chile w Poznaniu, a 12 czerwca - spotkanie z Litwą w Warszawie. Dzień później Orły wylecą do swojej bazy w Soczi.

W fazie grupowej mundialu Polska zagra z: Senegalem (19 czerwca, 17.00, Moskwa), Kolumbią (24 czerwca, 20.00, Kazań) i Japonią (28 czerwca, 16.00, Wołgograd).

32-osobowa kadra Polski przed mundialem w Rosji:

Bramkarze: Bartosz Białkowski (Ipswich), Łukasz Fabiański (Swansea), Łukasz Skorupski (Roma), Wojciech Szczęsny (Juventus Turyn).

Obrońcy: Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszyński (Sampdoria), Thiago Cionek (SPAL), Kamil Glik (Monaco), Artur Jędrzejczyk (Legia Warszawa), Marcin Kamiński (Stuttgart), Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów), Michał Pazdan (Legia Warszawa), Łukasz Piszczek (Borussia Dortmund).

Pomocnicy: Jakub Błaszczykowski (Wolfsburg), Paweł Dawidowicz (Palermo), Przemysław Frankowski (Jagiellonia Białystok), Jacek Góralski (Łudogorec Razgrad), Kamil Grosicki (Hull City), Grzegorz Krychowiak (West Bromwich), Rafał Kurzawa (Górnik Zabrze), Karol Linetty (Sampdoria), Krzysztof Mączyński (Legia Warszawa), Sławomir Peszko (Lechia Gdańsk), Maciej Rybus (Lokomotiw Moskwa), Sebastian Szymański (Legia Warszawa), Piotr Zieliński (Napoli), Szymon Żurkowski (Górnik Zabrze).

Napastnicy: Dawid Kownacki (Sampdoria), Robert Lewandowski (Bayern Monachium), Arkadiusz Milik (Napoli), Łukasz Teodorczyk (Anderlecht Bruksela), Kamil Wilczek (Broendby Kopenhaga).

Zdjęcie Adam Nawałka / AFP

WS