Piłkarskie MŚ U-20. Eksperci FIFA w Lublinie

"Nie przewiduję żadnych problemów, by Lublin oficjalnie został zatwierdzony, jako jedno z sześciu polskich miast, w których odbywać się będą przyszłoroczne mistrzostwa świata dwudziestolatków. Czekam tylko na raport kilkunastu ekspertów FIFA, z którymi dziś tu przyjechałem" - powiedział podczas briefingu prasowego Jamie Yarda, dyrektor turnieju ze strony Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Maciej Żurawski: Klasyk Ekstraklasy rozczarował. Wideo Eurosport

Zasadniczym elementem, zdaniem szefa tej imprezy jest bardzo dobrze układająca się współpraca przedstawicieli FIFA z władzami miasta, którym przekazane zostaną uwagi dotyczące drobnych korekt związanych przede wszystkim z boiskami treningowymi potrzebnymi reprezentacjom grającym w Lublinie.

Reklama

O decyzji wskazującej na Lublin, jako jedno z miast gospodarzy trzeciej pod względem rangi imprezy drużyn narodowych pod egidą FIFA Marek Doliński, dyrektor ze strony PZPN, powiedział: "Niewątpliwie wpływ na to miał sukces, który wspólnie odnieśliśmy podczas ubiegłorocznych mistrzostw UEFA U-21. Jako PZPN oraz FIFA nie mieliśmy wątpliwości, że Lublinowi, dysponującemu jednym z najnowocześniejszych piętnastotysięczników w Europie, ta impreza się należy. Ważne dla nas jest także to, że w tym nowocześnie funkcjonującym mieście są przyjaźni i gościnni ludzie."

Prezydent Lublina Krzysztof Żuk nie kryje satysfakcji, że podobnie jak przed rokiem, miasto gościć będzie wielkie wydarzenie sportowe. "Poza aspektami promocyjnymi, dzięki przekazom medialnym do setki krajów, jest to okazja goszczenia wielu sympatyków sportu, którzy zapełnią nasze hotele i deptak, poznają nasze miasto, a dla lokalnych środowisk, choćby nauki i biznesu, takie międzynarodowe wydarzenie stanowić będzie dodatkowy impuls do pokazywania swoich osiągnięć i nawiązywania kontaktów" - zaznaczył Żuk.

Mistrzostwa Świata FIFA U-20 Polska 2019 - to oficjalna nazwa turnieju, który od 23 maja do 15 czerwca przyszłego roku odbywać się będzie w sześciu polskich miastach: Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Gdyni, Lublinie, Łodzi i Tychach. Wystąpią w nich 24 zespoły z całego świata. Dotychczas prawo gry zapewniło sobie sześć krajów europejskich: Polska (jako gospodarz), Włochy, Portugalia, Ukraina, Francja i Norwegia, a także dwóch przedstawicieli Oceanii: Nowa Zelandia i Tahiti. Późniejsze turnieje kwalifikacyjne wyłonią po czterech uczestników z Azji, Afryki, Ameryki Południowej oraz strefy CONCACAF.

Młodzieżowe mistrzostwa świata odbywają się co dwa lata od 1977 roku. Pierwszy turniej zorganizowano w Tunezji, a trzy ostatnie imprezy mistrzowskie odbyły się w Turcji (2013), Nowej Zelandii (2015) i Korei Południowej (2017). Polska będzie dopiero piątym europejskim gospodarzem mistrzostw. Mistrzostwa świata FIFA U-20 uważane są nie bez racji za "fabrykę talentów", bo jak dotychczas, prawie siedmiuset piłkarzy występujących w młodzieżowych mundialach uczestniczyło później w seniorskich mistrzostwach globu.

Wśród najbardziej znanych zawodników, którzy zagrali w turniejach FIFA U-20, są m.in. Sergio Aguero, Diego Maradona czy Lionel Messi. Polska młodzieżówka największy sukces w mistrzostwach świata w tej kategorii wiekowej osiągnęła w 1983 roku w Meksyku, gdzie pod wodzą Mieczysława Broniszewskiego zdobyła trzecie miejsce za Brazylią i Argentyną. W naszej drużynie występowali m.in. późniejsi reprezentanci seniorów: Józef Wandzik, Jarosław Bako, Marek Leśniak czy Wiesław Wraga.

O wyborze Polski na gospodarza piłkarskich mistrzostw świata U-20, FIFA zdecydowała w marcu tego roku, w Bogocie w Kolumbii. Kontrkandydatem były Indie.

Autor: Andrzej Szwabe