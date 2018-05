Piotr Zieliński może razem z Sarrim trafić do Chelsea

Wszystko wskazuje na to, że Maurizio Sarri zostanie menedżerem londyńskiego zespołu. W czwartek włoski trener uczestniczył w siedmiogodzinnym spotkaniu z działaczami Chelsea. Były szkoleniowiec SSC Napoli ma podpisać dwuletni kontrakt. 59-latek chce zabrać spod Wezuwiusza trzech piłkarzy, w tym Piotra Zielińskiego. Do "The Blues" może przyjść również Robert Lewandowski.

Orły Nawałki MŚ Rosja 2018. Sylwetki Orłów: Piotr Zieliński

Sarri w czasie rozmów miał poinformować o trzech zawodnikach z Napoli, których chciałby mieć w Chelsea. Oprócz Piotra Zielińskiego są to boczny obrońca Raul Albiol i stoper Elseid Hysaj.

Nowy trener Napoli, a więc Carlo Ancelotti nie ma jednak zamiaru pozbywać się Zielińskiego. Polak ma umowę ważną do 30 czerwca 2021 roku. Ostatnio w klubie naciskają, aby podpisał nową. Wtedy mogłaby się w niej znaleźć podniesiona klauzula odstępnego. Spekuluje się, że obecna wynosi 65 milionów euro, a nowa miałaby być jeszcze wyższa. 24-letni pomocnik nie chce jednak podpisywać nowego kontraktu.

Sytuacja jest zatem naprawdę ciekawa.

Oprócz wymienionej trójki, Sarri chciałby także zabrać ze sobą do Londynu Kalidou Koulibaly'ego oraz Jorginho. Szanse na to są znikome, bo obaj nie mają klauzuli odstępnego i szefowie klubu ze Stadio San Paolo mogą zażądać ogromnych pieniędzy.

W ostatnich dniach pojawiły się informacje, że do Chelsea może trafić Robert Lewandowski. Ten temat wraca kolejny rok. Napastnik Bayernu Monachium wyceniany jest na około 80 milionów euro.

Ekipa z Neapolu w ostatnim sezonie zdobyła wicemistrzostwo Włoch.

