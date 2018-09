Polska - Irlandia 1-1. Jerzy Brzęczek: Brakowało pomostu, ale nie straciliśmy głowy

- Po stracie bramki kibice gwizdali i nie było nam łatwo, ale nie straciliśmy głowy, co pokazaliśmy przytomnym rozgrywaniem piłki i zasłużenie zdobytą bramką - powiedział po remisie, w towarzyskim spotkaniu z Irlandczykami selekcjoner reprezentacji Polski Jerzy Brzęczek.

- W pierwszej połowie brakowało nam pomostu między liniami, ale po przerwie stworzył go Mateusz Klich - podkreślał selekcjoner "Biało-Czerwonych".

Jak podsumował pierwsze zgrupowanie z kadrą?



- Najważniejszą kwestią jest potwierdzenie tego, co wiedzieliśmy o drużynie. Mundial w Rosji to nie była prawdziwa twarz zespołu. W moim odczuciu zaczynamy dobrze funkcjonować. Nie tylko na boisku, ale też na treningach czy poza nimi - podkreśla Brzęczek.

- Ten mecz przebiegał tak jak się spodziewałem. W ataku pozycyjnym było nam ciężko zagrać piłkę za plecy obrońców, bo drużyna Irlandii grała defensywnie, blisko bramkarza. Gdybyśmy wykorzystali pierwszy stały fragment, byłoby lepiej. W pierwszej części było za mało akcji ofensywnych z naszej strony. Gdy przyspieszaliśmy wyglądało to OK. Czasem zbyt wcześnie podchodziliśmy do pierwszej linii, przyklejaliśmy się do obrońców rywala i ciężko było coś zrobić. Posyłanie prostopadłych podań za plecy grających tak blisko bramki obrońców jest ciężkie, bo piłki lądują za linią końcową. Zwróciliśmy na to uwagę w przerwie piłkarzom i to poskutkowało. Pamiętajmy, że w tym meczu nie mieliśmy tyle miejsca na połowie rywala, co w spotkaniu z Włochami - porównywał trener Polaków.

- Musimy też wziąć pod uwagę, że rozpoczęliśmy dziś innym ustawieniem. Graliśmy dwójką napastników, brakowało pomostu między pomocą a atakiem. Z takiej roli świetnie wywiązał się Mateusz Klich. Dla rozwoju tej drużyny ten mecz był niezwykle ważny. Zyskaliśmy spokój, mamy wiarę w to, co mamy robić. Nie zgodzę się, że kadra jest na tym samym etapie, co zespół Adama Nawałki na początku swojej kadencji - zaznaczył.

Zdjęcie Selekcjoner Jerzy Brzęczek podczas meczu Polska - Irlandia we Wrocławiu. /Jan Karwowski /PAP





Z Wrocławia Krzysztof Oliwa, MiBi