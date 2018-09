Polska - Irlandia 1-1. Martin O'Neill: Byliśmy bliżsi zwycięstwa

- To był wyjątkowo dla nas trudny mecz, ale uważam, że zagraliśmy dobrze. Mogliśmy nawet wygrać – powiedział po zremisowanym 1-1 spotkaniu towarzyskim z Polską trener Irlandii Martin O’Neill.

O’Neill uważa, że zarówno jego zespół, jak i Polska, rozegrały we Wrocławiu dobry mecz.

- Polska pojechała na mistrzostwa i tam jej nie poszło dobrze, ale mecz z Włochami pokazał, że ma potencjał. Zresztą wcześniej, zwłaszcza podczas Euro 2016 dowiodła, że jest mocna. My z kolei byliśmy po porażce z Walijczykami, na dodatek straciliśmy ważnych zawodników, ale we Wrocławiu zagraliśmy dobrze. Zmiennicy zagrali znakomicie - powiedział trener Irlandii.

- Taki wynik w meczu z Polską był nam bardzo potrzebny. Po spotkaniu z Walią spadło na nas dużo krytyki. Faktycznie zagraliśmy słabo, a trzeba też pamiętać, że w zespole nie brakowało kontuzji. Nie mogłem wystawić takiego składu, jaki chciałem. Taki remis pozwoli nam na nowo uwierzyć w siebie. Stracony gol był wynikiem rozkojarzenie. Dzisiaj większość założeń udało nam się zrealizować - dodał O’Neill.

Ze swoich podopiecznych O’Neill był zadowolony i podkreślił, że byli bliscy wygranej.

Z Wrocławia Krzysztof Oliwa