- Jest sporo pozytywów z 10 dni z pracy z trenem, ale na wszystko potrzeba czasu - mówi Mateusz Klich, którego gol uratował Polakom remis w spotkaniu z Irlandią.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mateusz Klich po meczu z Irlandią. Wideo INTERIA.TV