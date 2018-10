Polska - Portugalia 2-3 w Lidze Narodów. Wdowczyk ostro skrytykował Brzęczka

Polska przegrała 2-3 z Portugalią w Chorzowie w Lidze Narodów. To mistrzowie Europy dyktowali w tym meczu warunki gry. Po spotkaniu ekspert Polsatu Sport Dariusz Wdowczyk skrytykował na antenie selekcjonera Jerzego Brzęczka i polską drużynę.

Wdowczyk nie zgadzał się pozytywami, jakie w meczu z Portugalią znalazł Brzęczek.

- To jest takie zakłamywanie rzeczywistości - powiedział ekspert Polsatu Sport. - Czy znowu musi wyjść prezes Boniek i powiedzieć, jak ten mecz wyglądał? Trener tego nie widzi z ławki, czy widzi to zupełnie inaczej, niż widzą to kibice i eksperci w studio, i wszyscy, którzy to spotkanie oglądają? - stanowczo pytał Wdowczyk.

- To nie był nasz dobry mecz, po raz kolejny. Graliśmy 25 minut w miarę przyzwoicie, ale to Portugalczycy dyktowali warunki na boisku, jak ten mecz ma wyglądać od 25. minuty - podkreślił.

Wdowczyk miał też zastrzeżenia do poszczególnych piłkarzy reprezentacji. - Kurzawa to nie jest jeszcze poziom reprezentacyjny. Ten zawodnik nie potrafi grać w defensywie - ocenił.

Grzegorz Krychowiak też mocno oberwał od eksperta telewizji. - Krychowiak. Czy niektórzy są w tej reprezentacji przez zasiedzenie? Czy wnoszą coś do tej drużyny? Jest młody Żurkowski w Górniku, który nie zrobi większych błędów, niż zrobił Krychowiak. Wrócił ostatnio po kontuzji, dajmy szansę, spróbujmy - zaapelował Wdowczyk.

- Smutno się ogląda taką reprezentację, która jest bezsilna. Jeżeli nie mamy umiejętności piłkarskich, to musimy to nadrabiać serduchem.

