Polska - Portugalia w Lidze Narodów. "Biało-Czerwoni" trenowali w Katowicach

Przygotowujący się do meczów Ligi Narodów z Portugalią i Włochami piłkarze reprezentacji Polski trenowali we wtorek na stadionie GKS-u Katowice. "To dzień, w którym podczas zgrupowania możemy najmocniej popracować" - powiedział obrońca naszej kadry Kamil Glik.

- Jesteśmy w trakcie naszego drugiego zgrupowania z trenerem Jerzym Brzęczkiem. On ma swój pomysł na trening, który chce nam "sprzedać". W jakimś stopniu różni się od tego, co wcześniej proponował nam trener Adam Nawałka – stwierdził bramkarz Łukasz Fabiański. Stoper Kamil Glik zauważył, że właśnie wtorek jest dla kadrowiczów dniem najbardziej wytężonej pracy.

- Tak naprawdę możemy potrenować dwa razy, bo w środę czeka nas tylko trening oficjalny, a w czwartek mecz z Portugalią – powiedział obrońca francuskiego Monaco. Przyznał, że dla niego drugi dzień po pojedynku ligowym nie jest łatwy. - Grałem w niedzielę i wszystkie bóle wychodzą, ale trzeba się spiąć i pracować – dodał.

Katowicki stadion jest bardzo dobrze znany selekcjonerowi Jerzemu Brzęczkowi, który w latach 2015-2017 prowadził pierwszoligowy zespół GKS-u. Poprzedni szkoleniowiec kadry Adam Nawałka też w przeszłości pracował w katowickim klubie.



W pierwszym spotkaniu Ligi Narodów, nowych rozgrywek mających zastąpić w dużej mierze potyczki towarzyskie, "Biało-Czerwoni" zremisowali 7 września w Bolonii z Włochami 1-1. W tabeli grupy 3 dywizji A z trzema punktami prowadzi Portugalia, która trzy dni później pokonała Italię 1-0. Polacy zagrają z Portugalią w czwartek, a z Włochami w niedzielę na chorzowskim Stadionie Śląskim. Oba spotkania rozpoczną się o godz. 20.45.