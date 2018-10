Polska - Portugalia w Lidze Narodów. Łukasz Fabiański porównał Brzęczka i Nawałkę

- Jerzy Brzęczek i Adam Nawałka to dwie różne osobowości - powiedział bramkarz reprezentacji Polski Łukasz Fabiański poproszony na konferencji prasowej o porównanie byłego i obecnego selekcjonera Orłów. - Intensywność i sam trening jest inny niż za trenera Nawałki. W taktyce też widać różnice - dodał.

W najbliższy czwartek "Biało-Czerwoni" zagrają na Stadionie Śląskim w Chorzowie z Portugalią. To z tym rywalem Polacy zmierzyli się z ćwierćfinale Euro 2016 i przegrali po rzutach karnych. Jest więc okazja do rewanżu. - Osobiście nie zastanawiałem się pod tym kątem. Od momentu, kiedy poznałem skład naszej grupy, to nie przyszło mi do głowy, żeby wracać wspomnieniami - stwierdził Fabiański.



Wszystko wskazuje na to, że w czwartkowym spotkaniu Brzęczek postawi na duet środkowych obrońców Kamil Glik - Jan Bednarek. Między słupkami ma stanąć właśnie Fabiański. Selekcjoner już wcześniej poinformował, że z Portugalią szansę dostanie golkiper West Ham United, a przeciwko Włochom wystąpi Wojciech Szczęsny.



- Mogę tylko powiedzieć przez pryzmat swojego doświadczenia. Uważam, że współpraca z duetem środkowych obrońców dobrze funkcjonowała. To formacja nad którą trzeba mocno pracować, ale czy w meczu z Włochami czy we wcześniejszych. To wyglądało na spójnym, dobrym poziomie. Mówię ogólnie o duecie środkowych obrońców, a nie konkretnie o Kamilu (Gliku - przyp. red.) i Janku (Bednarku - przyp. red.), bo przecież na tej pozycji występowali też Michał Pazdan i inni. Potrafimy znaleźć wspólny język - zaznaczył Fabiański.



33-letni bramkarz, z bogatym reprezentacyjnym stażem, został poproszony o porównanie Brzęczka z Adamem Nawałką. - Ciężko porównać. Jerzy Brzęczek i Adam Nawałka to dwie różne osobowości. To dopiero nasze drugie zgrupowanie z trenerem Brzęczkiem. Intensywność i sam trening jest inny niż za trenera Nawałki. Widać, że ma pomysł. W taktyce też widać różnice, ale nie oceniam tego pod kątem, co jest lepsze, co jest gorsze - podkreślił.



Od tego sezonu Fabiański broni barw West Ham United. Początek sezonu Premier League nie był zbyt udany dla "Młotów", ale ich gra wygląda coraz lepiej. - Myślę, że nasza drużyna uczy się cały czas siebie. Mecz z Brighton (przegrany 0-1 - przyp. red.) pokazał, że mamy jeszcze trochę rzeczy do nauki. Głównie pod względem mentalnym. Mam nadzieję, że wyciągniemy z tego wnioski i pozwoli nam to ruszyć z kopyta - mówił Fabiański.



Od meczu z Irlandią, na meczach kadry jest prowadzona audiodeskrypcja dla niewidomych.



- Jest to wspaniała idea. Łamanie kolejnych barier, otwarcie na grupę kibiców, którzy nie mają łatwo, żeby przeżywać mecz - ocenił bramkarz WHU.

