Polska - Portugalia w Lidze Narodów. Smolarek wspomina wielki mecz

11 października 2006 roku Euzebiusz Smolarek rozstrzelał w Chorzowie Portugalię, a reprezentacja Polski wygrała 2-1 mecz eliminacji Euro 2008. O 20.45 na Stadionie Śląskim Orły zmierzą się z Portugalczykami w spotkaniu Ligi Narodów. Kto będzie dzisiaj nowym Smolarkiem?

11 października to szczęśliwa data dla polskiej piłki w ostatnich latach. Tego dnia Polacy po raz pierwszy w historii wygrali z Niemcami, a także zapewnili sobie awans na Euro 2016 pokonując Irlandię.



Także 11 października wielkie mecze rozgrywała reprezentacja Polski pod wodzą Leo Beenhakkera, chodzi o wygrane spotkania z Czechami i Portugalią.



Starcie z Portugalczykami sprzed 12 lat szczególnie utkwiło w pamięci Polaków. Skazany na sukces portugalski gwiazdozbiór został uciszony w Chorzowie przez Smolarka i polską drużynę.



W rozmowie z Piotrem Koźmińskim z "Super Expressu" Smolarek wraca pamięcią do tamtego spotkania, ale podkreśla, że nie był najlepszy w jego karierze. "Nie, myślę, że nie. To znaczy, jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy, że to początek czegoś wyjątkowego, pierwszego awansu na Euro. Dlatego najpełniejszą satysfakcję miałem po meczu z Belgią, w którym też strzeliłem dwa gole. Bo tamten występ pieczętował nasz awans na Euro" - powiedział były napastnik reprezentacji.

Co było po meczu z Portugalią? "Najpierw... udzieliłem wywiadu siedząc w jacuzzi. Miałem wtedy piwko czy szampana, nie pamiętam co było w szatni, i rozmawiałem z telewizją. A potem faktycznie: musiałem wcześnie wstać, bo nad ranem miałem samolot, a o 10:30 musiałem się stawić na treningu Borussii" - wspomina Ebi.

Dzisiaj setny mecz w reprezentacji Polski rozegra Robert Lewandowski. "Słyszałem o tej 'setce'. W związku z tym życzę mu, aby też strzelił dwa gole. A wynik? Niech będzie powtórka - 2-1" - powiedział Smolarek.

Co robi dzisiaj Ebi? Jest patronem akademii piłkarskiej w Uniejowie, niedaleko Łodzi. "Fajnie, że chłopaki mają gdzie grać i chętnie to robią, bo wiadomo jak to się wszystko w ostatnich latach na świecie zmieniło. Ja to całymi dniami grałem na ulicy, a teraz? Każdy dzieciak odciągnięty od komputera na boisko to duży plus" - cieszy się Smolarek, który jest też doradcą jednej z agencji menedżerskich.



