Polska pokonała Bośnię i Hercegowinę 4-0 (1-0) w towarzyskim meczu piłkarek nożnych rozegranym w Kluczborku. Od początku spotkania Polki miały dużą przewagę. Piłka rzadko opuszczała połowę boiska rywalek. Bośniaczki skupiały się wyłącznie na defensywie, a polska bramkarka Anna Szymańska była bezrobotna.

Piłkarki trenera Miłosza Stępińskiego długo nie potrafiły skutecznie rozbić obrony rywalek. Ataki utrudniał im rzęsisty deszcz i grząska, mokra murawa. Pomógł trochę przypadek. W 38. minucie po mocnym dośrodkowaniu Dominiki Grabowskiej z prawej strony Marina Lukic trafiła do własnej bramki.



Selekcjoner Polek zapowiadał, że chce przetestować we wtorek atak pozycyjny. Broniące się niemal cały czas rywalki umożliwiły Polkom realizację planu trenera. Biało-czerwone zdobyły po przerwie trzy gole.



Najpierw po szybko rozegranym rzucie wolnym z bliska do siatki trafiła Emilia Zdunek, potem technicznym uderzeniem zza narożnika pola karnego zaskoczyła bośniacką bramkarkę Ewelina Kamczyk, wreszcie Gabriela Grzywińska precyzyjną "bombą" bezpośrednio z rzutu wolnego ustaliła wynik.



Wygrana zespołu gospodarzy mogła być wyższa, bo Polki stworzyły jeszcze kilka bardzo groźnych sytuacji, w których dobrze zachowała się bramkarka gości.



8 listopada biało-czerwone przegrały na wyjeździe z Hiszpanią 1-3. To były ostatnie w tym roku mecze zespołu trenera Miłosza Stępińskiego. Hiszpania w ostatnim notowaniu światowego rankingu zajęła 12. miejsce, Polska - 35., a Bośnia i Hercegowina - 68.



Polska - Bośnia i Hercegowina 4-0 (1-0)

Bramki: Marina Lukić (38-samobójcza), Emilia Zdunek (64), Ewelina Kamczyk (66), Gabriela Grzywińska (80)

Widzów: 1979.



Polska: Anna Szymańska - Aleksandra Sikora, Patrycja Balcerzak, Małgorzata Mesjasz, Gabriela Grzywińska, Martyna Wiankowska (46. Natalia Chudzik) - Ewelina Kamczyk, Sylwia Matysik (75. Dagmara Grad), Agnieszka Winczo (75. Ewa Pajor), Dominika Grabowska (80. Dominika Dereń) - Dżesika Jaszek (46. Emilia Zdunek).