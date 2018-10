Polska - Włoch w Lidze Narodów. Brzęczek: Bez względu na ustawienie zagramy o zwycięstwo

Zwycięstwo. Tego oczekuje Jerzy Brzęczek od swoich piłkarzy przed trzecim spotkaniem Ligi Narodów. W niedzielę rywalem "Biało-Czerwonych" na Stadionie Śląskim będą Włosi. - Zamierzam wystawić najsilniejszy skład. Nie będzie czasu na eksperymenty - zadeklarował selekcjoner reprezentacji Polski Jerzy Brzęczek.

Po dwóch meczach Ligi Narodów sytuacja Polaków i Włochów nie jest najlepsza. Obie ekipy zgromadziły zaledwie po punkcie i czeka je walka o uniknięcie degradacji do grupy B.



- Zdajemy sobie sprawę w jakim momencie jesteśmy. Każdy z zawodników, który został powołany ma świadomość presji. My też musimy zdawać sobie sprawę z tego, że gramy z Włochami u siebie, jesteśmy na podobnym etapie co rywale, bo też trwa budowa drużyna - powiedział Jerzy Brzęczek.

Selekcjoner kadry na razie wciąż szuka optymalnego ustawienia. Przeciwko Portugalii Polacy rozpoczęli w ustawieniu z dwoma napastnikami i bez klasycznych skrzydłowych. W niedzielę dużo bardziej prawdopodobne, że na boisko wybiegną Krzysztof Piątek i Robert Lewandowski niż kolejne eksperymenty na bokach pomocy. Do tego, zdaniem Brzęczka, bliski gry jest także Arkadiusz Milik. Selekcjoner wyklucza jednak ultraofensywny skład z trójką napastników.



- Dla Arka jest miejsce w pierwszym składzie. Znajduje się w bardzo dobrej dyspozycji i fizycznej. Raczej niemożliwe jest, aby cała trójka występowała od początku, ale nie wykluczam gry dwójką napastników. Współpraca Roberta z Krzyśkiem nie jest jeszcze satysfakcjonująca. Trzeba czasu, aby zawodnicy się poznali, dobrze zrozumieli - zdradził Brzęczek.



Co do składu na jutrzejsze spotkanie pewni możemy być tego, że na boisku zabraknie pauzującego za kartki Mateusza Klicha. - Nie ma jeszcze decyzji, w jakim ustawieniu zagramy. Na pewno jutro zabraknie pauzującego za kartki Mateusza Klicha, do tego lekkie urazy mają Grzegorz Krychowiak i Artur Jędrzejczyk - powiedział selekcjoner.

Pewny występu w składzie jest za to Wojciech Szczęsny. Zgodnie z decyzją Brzęczka to on dostanie szansę w dwóch kolejnych meczach Ligi Narodów. Na przedmeczowej konferencji włoscy dziennikarze dopytywali Szczęsnego o Krzysztofa Piątka.



- Krzysiek jest w niesamowitym momencie swojej kariery. Wydaje się, że kiedy tylko dotknie piłki w polu karnym, to wpada gol. Mam nadzieję, że jutro się nie zatrzyma, ale za sześć dni już tak, bo Genoa gra z Juventusem - powiedział z przekąsem.

Szczęsny występuje na Półwyspie Apenińskim od kilku sezonów, a z roku na rok rośnie we Włoszech polska kolonia. Zdaniem bramkarza to jednak nie ma większego znaczenia.

- Do każdego meczu trzeba się przygotować. Znam wielu piłkarzy reprezentacji Włoch, ale to nie znaczy, że nie muszę analizować ich gry. Nie pomagamy trenerowi w rozpracowaniu rywala, nasza wiedza będzie bardziej potrzebna przy podejmowaniu decyzji już na boisku - powiedział bramkarz.

Początek meczu Ligi Narodów Polska - Włochy w niedzielę o godz. 20.45.



Krzysztof Oliwa

