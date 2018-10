Polska - Włochy 0-1 w Lidze Narodów. Boniek: Wydaje mi się, że to jeszcze kadra Nawałki

- Zdajemy sobie sprawę, że teraz będzie fala krytyki wobec zawodników, trenera, PZPN i tak dalej. Jesteśmy do tego przyzwyczajeni, natomiast - jak wspomniałem - musimy wnioski wyciągnąć. Bo mi się wydaje, patrząc na przebieg drugiej połowy, że na razie to jeszcze jest kadra Adama Nawałki - tak porażkę naszych piłkarzy z Włochami 0-1 w Lidze Narodów skomentował szef PZPN Zbigniew Boniek na antenie TVP Sport.

- Włosi byli od nas lepsi piłkarsko. Staraliśmy się jak najlepiej, natomiast wyglądało to tak, jak wyglądało. Byliśmy blisko remisu, mogliśmy nawet z jednej czy drugiej akcji coś strzelić. Mecz pokazał, że nasza drużyna najbardziej lubi grać w systemie 4-4-2, ale to też świadczy o jej słabości - bo grając w jakimkolwiek innym ustawieniu ma wielkie problemy, a do tego ustawienia z kolei trzeba szukać lepszych wykonawców. Włosi byli lepsi, ale ich dwa-trzy strzały w poprzeczkę były efektem niechlujnych podań naszych piłkarzy. W poprzek boiska, gdy rywale przechwytywali piłkę i z nami "jechali". Kiedy rywal jest lepszy, to trzeba zachować czujność, należy przede wszystkim lepiej podawać - powiedział szef PZPN.



- Mówiłem już, że chcemy jeździć na wielkie imprezy. Jestem przekonany, że reprezentacja Polski awansuje na mistrzostwa Europy. Liga Narodów prawie za nami, mamy jeszcze ostatni mecz z Portugalią, a za pięć miesięcy zaczynamy eliminacje Euro 2020. Musimy wyciągnąć wnioski - dodał Zbigniew Boniek.



Weszli Kamil Grosicki i Jakub Błaszczykowski. To piłkarze, którym wiele zawdzięczamy, zresztą coś wnieśli w drugiej części, ale musimy się zastanowić, czy nie trzeba szukać alternatyw. Bo to są piłkarze, którzy dzisiaj 90 minut nie pociągną, a za dwa lata może być jeszcze gorzej, jeżeli nie będą grać na co dzień w klubach. Pracy przed nami, przed sztabem trenerskim jest więc bardzo dużo, ale jest pełne zaufanie. Gramy dalej. Gratuluję Włochom, bo byli lepszą drużyną - powiedział prezes PZPN.



- Jeżeli chodzi o format Ligi Narodów, to przed następną edycją w 2020 roku UEFA, wydaje mi, pomyśli o zmianach. Okazało się "w praniu", że te rozgrywki mają kilka defektów. Np. może być tak, że Niemcy spadną z najwyższej dywizji, a z trzeciej wejdzie ktoś wyraźnie słabszy i będzie dysproporcja. To dla Niemców byłby cios. Wydaje mi się, że w dywizji A powinno grać 12 lub 16 drużyn, które są najlepsze w rankingu - ocenił Zbigniew Boniek.

