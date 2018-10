Polska - Włochy 0-1 w Lidze Narodów. Eksperymenty Brzęczka zbyt lekkomyślne

Reprezentacja Polski jako pierwsza w historii Ligi Narodów spadła z jednej ligi do drugiej po porażce z Włochami 0-1 w Chorzowie i po takiej grze, która sugeruje, że do tej najwyższej ligi długo nie wróci. Polacy w drugiej połowie trochę się obudzili, ale koniec końców przegrali zasłużenie. Jerzy Brzęczek eksperymentował z wyjściową jedenastką i robił to nieodpowiedzialnie.

Na plus:

W pierwszej połowie szczęście było po stronie selekcjonera Jerzego Brzęczka. Włosi mogli spokojnie prowadzić 3-0, gdyby wykorzystali tylko część z dogodnych sytuacji. W poprzeczkę trafili Jorginho i Lorenzo Insigne. Do tego Wojciech Szczęsny świetnie bronił strzały Giorgia Chielliniego i Jorginho. Bramkarz reprezentacji Polski należał bez wątpienia do najlepszych graczy na murawie. Od początku drugiej połowy trener posłał do boju skrzydłowych Jakuba Błaszczykowskiego i Kamila Grosickiego. Ten ruch był trafny ze strony Brzęczka. Polacy wreszcie zaczęli stwarzać sytuacje. Marnowali je Grosicki i Arkadiusz Milik, ale wreszcie "Biało-Czerwoni" zagwarantowali kibicom pozytywne emocje, zamiast dygotów o stratę gola.

Na minus:

Chaos - tak można opisać pierwszą połowę. Nie funkcjonowało w polskiej drużynie nic poza skupionym Szczęsnym. Włosi, dyrygowani przez znakomitego w tej części Marco Verattiego, szybciej operowali piłką, w ogóle sprawiali wrażenie szybszych, bez najmniejszego problemu podchodzili pod pole karne i każde zagranie w "szesnastkę" oznaczało dla nas niebezpieczeństwo. Niedokładność, straty i niechlujność mnożyły się na potęgę. Włosi grali tak, jakby walczyli o pozostanie w dywizji A, a Polacy wyglądali na takich, którzy grają w sparingu, w dodatku jakby widzieli się pierwszy raz.

O ile dwie zmiany w przerwie należy oceniać bardzo pozytywnie, o tyle dziwnie należy odebrać ostatnią roszadę Brzęczka. Arkadiusza Recę zastąpił Artur Jędrzejczyk. Kibice nie widzieli, czy były gracz Wisły Płock był kontuzjowany, czy nie miał siły już biegać, ale decyzję trenera przywitali gwizdami, bo domagali się Krzysztofa Piątka. Na domiar złego Jędrzejczyk spóźnił się z interwencją, gdy na zwycięskiego gola akcję zamykał Cristiano Biraghi w 92. minucie i szkoleniowiec sam dał krytykom amunicję. Ale tym zajmijmy się na końcu.

Przełomowy moment:

73. minuta. Świetne podanie od Roberta Lewandowskiego otworzyło Grosickiemu drogę do bramki. Skrzydłowy Hull City trafił w Gianluigiego Donnarummę, do dobitki doszedł Milik, ale z jeszcze bliższej odległości strzelił nad bramką.

Liczby meczu:

0 - trzy mecze Brzęczka na stanowisku, zero zwycięstw, zero czystych kont. O ile brak pełnej puli w spotkaniach z Portugalią i Włochami można wybaczyć, o tyle remis z Irlandią już trudniej.

1 - jak policzyli statystycy Gracenote'a Polska pierwszy raz od 2004 roku przegrała dwa mecze z rzędu u siebie.

Nasza opinia:

Najwięcej będzie się po tym meczu mówiło o ostatniej zmianie Brzęczka. Trener zdjął Recę i wstawił Jędrzejczyka. Ten spóźnił się z interwencją i choć nie tylko on zawinił, to i tak będzie to selekcjonerowi wypominane. Brzęczek zapewne wytłumaczy się tym, że albo Reca nie miał już sił, albo nabawiał się urazu, więc wpuszczenie Piątka nie wchodziło w grę. Trenera wypadałoby jednak zapytać o to, czy nie lepszym wyborem byłoby postawienie na napastnika Genui od pierwszej minuty, zamiast posyłanie do boju Milika. Obaj grają w Serie A i nie ma wątpliwości, kto w ważnym meczu zasłużył na grę, nie wspominając o tym, że Piątek trafił do siatki w czwartek z Portugalią. Pytanie takowe zapewne zadawał sobie także cały włoski obóz, widząc, że na ławie siedzi najlepszy strzelec ich ligi. PZPN postawił Brzęczkowi za cel awans do mistrzostw Europy 2020, a Liga Narodów miała być fazą testów. Pomimo tego nie da się uciec od wrażenia, że selekcjoner testował ustawienia nazbyt lekkomyślnie, a jeśli to jest złe słowo, to może lepszym byłoby stwierdzenie, że testował nazbyt odważnie.

