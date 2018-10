Polska - Włochy 0-1 w Lidze Narodów. Grosicki: W drugiej połowie coś drgnęło

- W drugiej połowie stwarzaliśmy sobie sytuacje. Wynik mógł być inny - uważa po meczu Polska - Włochy (0-1) Kamil Grosicki.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mazurek Dąbrowskiego przed Polska - Włochy. Wideo INTERIA.TV

Schodzących z boiska Polaków żegnały gwizdy. "Biało-Czerwoni" po trzech meczach spadli z dywizji A Ligi Narodów.



- Nie wiem, czy zasłużyliśmy na gwizdy. Przegrywamy drugi mecz z rzędu. Jest ciężka sytuacja, ale wierzę, że lepsze czasy nadejdą - oceniał na gorąco po meczu "Grosik".

Po wejściu na boisko Grosickiego i Błaszczykowskiego Polacy zaczęli stwarzać sobie sytuacje.



- W drugiej połowie mieliśmy sytuacje, wynik mógł być inny. Włosi przeważali, stwarzali sytuacje, ale w drugiej połowie coś drgnęło. Szkoda, że tracimy bramkę w ostatnich minutach. Wciąż coś siedzi w nas po MŚ. Nie potrafimy wygrać meczu, żeby kibice uwierzyli w tą reprezentację - mówił skrzydłowy Hull City.



- Ze skrzydłowymi mieliśmy większą równowagę między atakiem a obroną. Momentami dobrze to wyglądało. Trener ustala ustawienie, to on jest szefem tego zespołu. Boli ta porażka, bo w ostatniej minucie straciliśmy bramkę. To zawsze jest wielki ból - zakończył Grosicki ze łzami w oczach.

