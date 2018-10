Polska - Włochy 0-1 w Lidze Narodów. Lewandowski: O co w tym chodzi?

- Liga Narodów? Do końca nie wiedziałem, o co w tym chodzi... Ale chyba już czas grać tym, co mamy najlepsze i to szlifować - podkreśla kapitan Orłów Robert Lewandowski po porażce z Włochami, oznaczającej degradację do Grupy B nowych rozgrywek UEFA.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Robert Lewandowski po meczu z Włochami. Wideo INTERIA.TV

- W drugiej połowie stworzyliśmy trochę więcej sytuacji, ale dalej było to zdecydowanie za mało. Dużo pracy przed nami, bo jest jeszcze wiele rzeczy do poprawy - analizował na gorąco porażkę Lewandowski.

Reklama

Polacy zaczęli w ustawieniu bez klasycznych skrzydłowych. Kapitan reprezentacji Polski nie ma wątpliwości, że on i jego koledzy zdecydowanie lepiej uczą się w ustawieniu 4-4-2.

- W drugiej połowie tak graliśmy i to nam najbardziej odpowiada, nie ma się co oszukiwać. Myślę, że trener też już zdaje sobie z tego sprawę - zaznacza Lewandowski.



Mimo to napastnik Bayernu Monachium rozumie, że Jerzy Brzęczek próbował innego ustawienia.



- Wiadomo, że w meczach towarzyskich czy Lidze Narodów był na to czas, ale teraz tego czasu jest coraz mniej... Chyba czas już grać tym, co mamy najlepsze i to szlifować. Musimy z pokorą budować formę i eliminacje - uważa Lewandowski.

Kapitan reprezentacji Polski nie wyglądał jednak na załamanego faktem, że Polska spadła do Dywizji B Ligi Narodów.

- Ja do dziś nie wiem, o co w tym chodzi i nie są to dla mnie mecze o coś... Ważniejsze jest miejsce w rankingu i to, żebyśmy byli losowaniu z pierwszego koszyka, bo dzięki temu można w eliminacjach trafić na łatwiejszych rywali - zaznacza Lewandowski.

Ze Stadionu Śląskiego PJ, MiBi, RP