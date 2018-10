Polska - Włochy 0-1 w Lidze Narodów. Oceniamy Polaków

Słaba, a momentami nawet fatalna pierwsza połowa oraz zdecydowanie lepsza druga. Kto nie zawiódł? Kto dał plamę? Oceniamy Polaków po meczu z Włochami.

Wojciech Szczęsny -5. Trzy parady światowej klasy. Minus za grę nogami



Bartosz Bereszyński +2. Popełniał najmniej błędów z obrońców, próbował też podpinać się pod ofensywę. Akceptowalny występ.



Kamil Glik +2. To nie jest Glik sprzed kilku miesięcy. Trudno, żeby dyrygował obroną, gdy sam ma problemy z dobrym ustawianiem się. Z drugiej strony trudno się gra, gdy koledzy są aż tak nieobliczalni.



Jan Bednarek -2. Większość groźnych okazji Włochów była z jego udziałem. To źle podał, to się poślizgnął, a to znowu dał się wyprzedzić. Bardzo słabo.



Arkadiusz Reca +1. Zagubiony w akcji. Źle dogrywał, tracił piłkę, dawał się oszukać, nie był w stanie przeciąć 50-metrowego podania.



Damian Szymański -2. Problemów środka pola nie rozwiązał. Mało pomagał w obronie, nic kreował w ataku.



Jacek Góralski 2. Na ogół ambitnie biega, teraz nawet tego zabrakło. W drugiej części trochę lepiej.



Karol Linetty -2. Ani rozegrania, ani odbioru. To aż niemożliwe, że tak gra podstawowy zawodnik z Serie A



Piotr Zieliński -2. Znów bardzo słabo. Psuł okazje do dobrego podania, miał też bardzo groźne straty.



Robert Lewandowski -3. Cofał się, próbował rozgrywać, ale znów przypominał Lewandowskiego z mundialu, którego trudno nazwać supersnajperem. W drugiej połowie pokazał klasę, gdy siłą i sprytem wykreował okazję Grosickiemu.



Arkadiusz Milik +2. Próbował gry kombinacyjnej, w pierwszej części jako jedyny zagroził Włochom, ale nic poza tym. Po przerwie zmarnował świetną okazję.



Jakub Błaszczykowski +2. Prochu nie wymyślił, choć po jego wejściu Włosi już nie robili na naszej lewej stronie co chcieli.



Kamil Grosicki +2. Rozruszał ofensywę, ale powinien dać znaczenie więcej. Miał dwie okazje - w jednej zachował się bardzo dobrze, w drugiej źle. Na minus dośrodkowania.



W skali 1-6 oceniał Piotr Jawor

Oceny Remigiusza Półtoraka

Szczęsny 4 - Bereszyński 3, Glik +3, Bednarek 3, Reca 2 - Szymański +2 (Grosicki 4), Góralski 3, Linetty +2 (Błaszczykowski 4) - Zieliński +2- Milik +3, Lewandowski 3.



Oceny Michała Białońskiego:

Szczęsny 5 - Bereszyński 3, Glik +3, Bednarek +2, Reca +2 - Szymański 2, Góralski +1, Linetty -2 - Lewandowski +3, Zieliński -3, Milik -3 oraz Grosicki -3, Błaszczykowski -3, Jędrzejczyk 2.



