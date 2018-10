Polska - Włochy w Lidze Narodów. Brzęczek opuszcza zgrupowanie i leci do Danii

To dość zaskakująca decyzja, choć nie dla wszystkich. Selekcjoner Jerzy Brzęczek opuszcza dziś zgrupowanie reprezentacji Polski, by polecieć do Danii na mecz młodzieżówki w eliminacjach mistrzostw Europy.

Seniorska reprezentacja Polski od początku tygodnia trenuje na Śląsku w związku z meczami Ligi Narodów UEFA.

Dzień po porażce 2-3 z Portugalią w Chorzowie, a dwa dni przed spotkaniem z Włochami, Brzęczek zdecydował się opuścić na krótko zgrupowanie pierwszej drużyny, by obejrzeć w Danii mecz drużyny Czesława Michniewicza na finiszu eliminacji MME.

Szkoleniowiec udaje się do Danii m.in. w towarzystwie prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej.



Zbigniewa Bońka nie dziwi decyzja selekcjonera. Zaskakujący ruch? "Dlaczego? Piłkarze mają popołudnie wolne, gdzie jest problem?" - odpowiada na Twitterze szef polskiej piłki.



Polscy piłkarze przeprowadzili już dziś trening po meczu z Portugalią, a przez pozostałą część dnia będą odpoczywać.



