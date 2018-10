Polska - Włochy w Lidze Narodów. Brzęczek podał skład Orłów

- Musimy odbudować zaufanie kibiców - ogłosił selekcjoner "Biało-Czerwonych" Jerzy Brzęczek i na Włochy wystawia ekipę z Zielińskim, Milikiem i Lewandowskim, ale bez Piątka, za którego Genua odrzuciła już ofertę na kwotę 25 mln euro.

Krzysztof Piątek to największy hit początku sezonu w Serie A. W siedmiu meczach zdobył aż dziewięć goli, do których dorzucił cztery trafienia w Coppa Italia, a gdy jeszcze pokonał ostatnio bramkarza Portugalczyków stał się najlepszym strzelcem sezonu w pięciu najmocniejszych ligach Starego Kontynentu. Choć Krzysztof nie zawiódł w meczu z Portugalią, a Genoa odrzuca już lukratywne oferty za niego, chcąc co najmniej 50 mln euro, mecz z Italią urodzony w Dzierżoniowie piłkarz zacznie na ławce. Jerzy Brzęczek postawił na duet z Napoli Arkadiusz Milik - Piotr Zieliński, a że pozycja kapitana Roberta Lewandowskiego jest nienaruszalna, zabrakło miejsca właśnie dla Krzysztofa.

Największą niespodzianką w drugiej linii jest obecność Jacka Góralskiego, który miewa kłopoty z przebiciem się do wyjściowej jedenastki na mecze ligowe w ekstraklasie Bułgarii. W meczu z Portugalią nie błyszczał Grzegorz Krychowiak, na domiar złego przyplątała mu się kontuzja.

Po raz kolejny przed szansą gry z Białym Orłem na piersi staje Karol Linetty, który kilka razy już zawiódł, ale wielu ekspertów, na czele z prezesem PZPN-u Zbigniewem Bońkiem wciąż w niego wierzy. Podnoszą argument, że skoro Karol gra po 90 minut w solidnej Sampdorii, to musi prezentować dobry poziom. To prawda, tak samo jak fakt, że w Genui jest specjalistą od jednego: odbiera piłkę i podaje do najbliższego partnera, nie bawi się w bardziej skomplikowane rozgrywanie. A kto wie, czy na pozycji numer "osiem" nie przydałby się nam trochę bardziej kreatywny piłkarz. Nie przekreślajmy Linettego, może on pokaże nam również grę do przodu?

O zmianie w bramce było już od dawna wiadomo. Wojciech Szczęsny to ostoja Juventusu, dziś postara się zatrzymać swych kolegów z Italii.

Miejsca na ławce rezerwowych zabrakło dla Mateusza Klicha, Grzegorza Krychowiaka, Macieja Makuszewskiego i Tomasza Kędziory.

Skład Polaków na mecz z Włochami:

Szczęsny - Bereszyński, Glik, Bednarek, Reca - Szymański, Góralski, Linetty - Zieliński - Milik, Lewandowski.

Skład Włochów na mecz z Polską:

Donnarumma - Florenzi, Bonucci, Chiellini, Biraghi - Veratti, Jorginho, Barella - Bernardeschi, Insigne, Chiesa.

Przegrany spotkania na pewno spadnie z Dywizji A, bez względu na rozstrzygnięcie pozostałych spotkań. Z kolei remis zapewni zwycięstwo w grupie ekipie Portugalii.

Początek spotkania o godzinie 20.45. Mecz odbędzie się na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Relacja na żywo w serwisie eurosport.interia.pl.

Ze Stadionu Śląskiego Michał Białoński, Piotr Jawor, Remigiusz Półtorak

