Polska - Włochy w Lidze Narodów. Hajto ostro skrytykował Krychowiaka

Piłkarska reprezentacja Polski przygotowuje się na Śląsku do niedzielnego (20.45) meczu Ligi Narodów z Włochami w Chorzowie. Niektórzy polscy piłkarze są wyraźnie bez formy, krytykowany jest między innymi Grzegorz Krychowiak. Tomasz Hajto nie zostawił suchej nitki na środkowym pomocniku kadry.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Robert Lewandowski po meczu z Portugalią. Wideo INTERIA.TV

- Spóźniony, o tempo za wolny, za wolna noga i głowa - mówił o czwartkowym występie Krychowiaka z Portugalią (2-3) na kanale "Prawda Futbolu" Mateusz Borek.

Reklama

Hajto nie był tak delikatny w ocenach "Krychy". - Powiem krótko: o dwa tempa za wolno i już czas zastanowić się nad tym, żeby usiadł na ławie - mówił ekspert Polsatu Sport.

- Trzeba dać szansę jakiemuś młodemu chłopakowi, żeby go trochę zmotywować - podkreślił Hajto. - Bo on przyjeżdża na kadrę jako jakaś gwiazda światowego formatu - dodał.



- Krychowiak zaczyna z meczu na mecz coraz słabiej grać. On już ani nie biega, ani nie walczy, a to były jego atuty. Zastanawiam się, czy piłka nie odjechała mu na dwa poziomy do przodu, a on został na peronie na razie - mówił były reprezentant Polski.



- Nie jest też przypadkiem, że sobie nie dał rady w słabym zespole Premier League i wylądował w klubie rosyjskim - ciągnął Hajto.

Zaraz po meczu Krychowiak też mocno oberwał w Polsacie Sport od Dariusza Wdowczyka. - Krychowiak. Czy niektórzy są w tej reprezentacji przez zasiedzenie? Czy wnoszą coś do tej drużyny? Jest młody Żurkowski w Górniku, który nie zrobi większych błędów, niż zrobił Krychowiak. Wrócił ostatnio po kontuzji, dajmy szansę, spróbujmy - apelował Wdowczyk.



Liga Narodów: wyniki, tabele, strzelcy, terminarz

Zdjęcie Grzegorz Krychowiak (z prawej) kontra Mario Rui / Andrzej Grygiel / PAP

WS