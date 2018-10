Polska - Włochy w Lidze Narodów. Kevin Lasagna w miejsce kontuzjowanego Zazy

Kontuzjowany Simone Zaza opuścił zgrupowanie reprezentacji Włoch przed środowym towarzyskim meczem z Ukrainą w Genui oraz niedzielnym spotkaniem z Polską w Lidze Narodów na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Jego miejsce w kadrze zajął piłkarz Udinese Kevin Lasagna.

O kontuzji Zazy poinformowano na oficjalnej stronie internetowej Włoskiej Federacji Piłkarskiej (FIGC). Nie podano jednak szczegółów. Lasagna otrzymał powołanie do drużyny narodowej po raz pierwszy.

To już czwarty zawodnik, który "wypadł" z kadry, od kiedy selekcjoner Roberto Mancini ogłosił powołania. Wcześniej z powodu urazów kolegów opuścić musiał napastnik Patrick Cutrone oraz obrońcy Alessio Romagnoli i Danilo D'Ambrosio. Na zgrupowanie przyjechali za to obrońca Sampdorii Genua Lorenzo Tonelli oraz defensor hiszpańskiej Valencii Cristiano Piccini.

Od wtorku piłkarze i trenerzy są w Genui, gdzie mają oddać hołd 43 ofiarom zawalenia mostu 14 sierpnia. Dzień później zmierzą się tam z Ukrainą. Następnie wrócą do swojej tradycyjnej bazy pod Florencją, by w sobotę zameldować się w Chorzowie. Italia w Lidze Narodów rozegrała do tej pory dwa spotkania - na inaugurację zremisowała na własnym terenie z Polską 1-1, a następnie przegrała na wyjeździe z Portugalią 0-1.

Kadra Włoch na mecz towarzyski z Ukrainą i spotkanie Ligi Narodów z Polską:

Bramkarze: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (AC Milan), Mattia Perin (Juventus Turyn), Salvatore Sirigu (Torino);

Obrońcy: Francesco Acerbi (Lazio Rzym), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini (obaj Juventus Turyn), Domenico Criscito (Genoa), Emerson (Chelsea Londyn), Alessandro Florenzi (AS Roma), Lorenzo Tonelli (Sampdoria Genua), Cristiano Piccini (Valencia);

Pomocnicy: Nicolo Barella (Cagliari), Federico Bernardeschi (Juventus Turyn), Giacomo Bonaventura (AC Milan), Roberto Gagliardini (Inter Mediolan), Jorginho (Chelsea Londyn), Lorenzo Pellegrini (AS Roma), Marco Verratti (Paris Saint-Germain);

Napastnicy: Domenico Berardi (Sassuolo), Gianluca Caprari (Sampdoria Genua), Federico Chiesa (Fiorentina), Sebastian Giovinco (Toronto FC), Ciro Immobile (Lazio Rzym), Lorenzo Insigne (Napoli), Kevin Lasagna (Udinese).