Polska - Włochy w Lidze Narodów. Krychowiak i Jędrzejczyk nie wzięli udziału w treningu

Grzegorz Krychowiak i Artur Jędrzejczyk nie wzięli udziału w treningu przed meczem reprezentacji Polski z Włochami w Lidze Narodów. Obaj piłkarze narzekają na drobne urazy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Narodów. Polacy w Serie A - nasza broń na Włochów? Wideo Eurosport

O godzinie 16 odbyła się przedmeczowa konferencja prasowa, po której piłkarze reprezentacji udali się na trening. Pierwszy kwadrans zajęć był otwarty dla mediów.

Reklama

- W meczu z Włochami z powodu żółtych kartek nie będzie mógł zagrać Mateusz Klich, na urazy narzekają zaś Grzegorz Krychowiak oraz Artur Jędrzejczyk - wyjawił na konferencji prasowej trener Jerzy Brzęczek.

Zarówno Krychowiak, jak i Jędrzejczyk nie wzięli udziału w sobotnim treningu. Ich niedzielny występ stoi pod znakiem zapytania.

Naturalnymi kandydatami do ewentualnego zastąpienia Jędrzejczyka są Arkadiusz Reca i Rafał Pietrzak. Mocnym kandydatem zdaje się być zwłaszcza pierwszy z nich, zwłaszcza, że w pierwszym meczu z Włochami zaprezentował się zdecydowanie lepiej, niż Jędrzejczyk przeciwko Portugalii.

Bolesna wydawałaby się natomiast ewentualna absencja Krychowiaka, zwłaszcza w obliczu przymusowej pauzy Klicha. Na pozycji numer "sześć" mógłby zastąpić go Jacek Góralski z bułgarskiego Łudogorca Razgrad lub Damian Szymański z Wisły Płock. Wśród środkowych pomocników gotowych do gry jest jeszcze Karol Linetty (Sampdoria Genua), któremu bliżej jest jednak do boiskowej "ósemki".

Jeśli kontuzja definitywnie wykluczyłaby Krychowiaka z występu, naturalnym wydaje się pozostanie przy formacji 4-4-2. Zwłaszcza, że przy wyborze partnera Roberta Lewandowskiego Brzęczek będzie wybierał między będącym w dobrej formie Krzysztofa Piątka, a także głodnego gry Arkadiusza Milika.

WG

Liga Narodów: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy