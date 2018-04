Polskie piłkarski przegrały w Szkocji 0-3

Polskie piłkarki przegrały w Glasgow ze Szkocją 0-3 w meczu eliminacyjnym do przyszłorocznych mistrzostw świata. Wszystkie gole padły w ostatnim kwadransie meczu.

To był piąty mecz eliminacji rozgrywany przez reprezentację Polski. Nasze zawodniczki nie zatarły jednak fatalnego wrażenia po remisie 1-1 przed kilkoma dniami z Albanią.

Tym razem, mimo ambitnej postawy, Polki były wyraźnie gorsze i straciły trzy gole po prostych błędach. Na dodatek kończyły mecz w dziesiątkę, po czerwonej kartce dla Pauliny Dudek.

W 55. minucie Ewa Pajor nie wykorzystała rzutu karnego. Lee Alexander obroniła jej strzał.



Szkotki wszystkie bramki zdobyły po akcjach prawą stroną. Lewa defensywa "Biało-Czerwonych" była dziurawa.



Przypomnijmy, że drużyna Miłosza Stępińskiego dotarła w poniedziałek do Glasgow z przygodami, z kilkugodzinnym poślizgiem z powodu opóźnienia samolotu z Bydgoszczy.



Faworytem grupy 2 jest reprezentacja Szwajcarii, która pozostaje liderem z kompletem punktów. Turniej finałowy MŚ jest zaplanowany w przyszłym roku we Francji. Awansują do niego bezpośrednio zwycięzcy siedmiu grup. Cztery najlepsze zespoły z drugich miejsc będą rywalizować w barażach, które wyłonią ostatniego uczestnika mundialu ze strefy europejskiej. Polki są na razie na trzecim miejscu, mając dwa punkty straty do Szkocji i jeden mecz więcej.

Szkocja - Polska 3-0 (0-0)

1-0 Ness 79

2-0 Emslie 87

3-0 Cuthbert 90

Polska: Kiedrzynek - Sikora, Grad (80. Balcerzak), Guściora, Dudek - Kamczyk, Siwińska, Daleszczyk, Wiankowska (73. Jędrzejewicz) - Pajor, Winczo

Żółte kartki: Dudek, Sikora.

Czerwona kartka: Dudek (76., druga żółta).

Kalendarz meczów i wyniki Polek:

15.09.2017 Polska - Białoruś 4-1

19.09.2017 Szwajcaria - Polska 2-1

24.11.2017 Albania - Polska 1-4

06.04.2018 Polska - Albania 1-1

10.04.2018 Szkocja - Polska 3-0

12.06.2018 Polska - Szkocja

31.08.2018 Białoruś - Polska

04.09.2018 Polska - Szwajcaria

Tabela grupy 2 eliminacji MŚ:

1. Szwajcaria 5 15 15-3

2. Szkocja 4 9 9-2

3. Polska 5 7 10-7

4. Albania 7 4 5-20

5. Białoruś 5 3 3-10





