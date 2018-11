Portugalia - Polska. Andre Gomes nie zagra z Włochami i Polską

Z powodu kontuzji portugalski piłkarz Evertonu Andre Gomes nie zagra w meczach z Włochami i Polską w Lidze Narodów - poinformowała tamtejsza federacja (FPF) na stronie internetowej. Podopieczni trenera Fernando Santosa przebywają na zgrupowaniu w Cascais.

W pierwotnie ogłoszonej kadrze Portugalczyków, zgodnie z zapowiedziami, po raz kolejny zabrakło Cristiano Ronaldo. Wróciło zaś kilku znanych zawodników. Są nimi Raphael Guerreiro z Borussii Dortmund, Jose Fonte z Lille OSC, jeden z bohaterów Euro 2016 Joao Mario z Interu Mediolan oraz dynamiczny skrzydłowy Goncalo Guedes z Valencii, który wprawdzie był powołany na poprzedni mecz z Polską, ale doznał kontuzji w poprzedzającym go spotkaniu ligowym z Barceloną. Na tej liście był też Andre Gomes, wypożyczony do Everton z Barcelony, ale ostatecznie zabraknie go w spotkaniach LN.

Mistrzowie Europy z kompletem sześciu punktów prowadzą w tabeli grupy 3. najwyższej dywizji A (tzw. grupa A3), choć rozegrali o jeden mecz mniej niż Polska i Włochy.

Spotkanie z Włochami odbędzie się 17 listopada w Mediolanie, natomiast trzy dni później z Polską w Guimaraes. Portugalczycy wyjeżdżają do Italii w czwartek.

Liga Narodów UEFA to zawody mające uatrakcyjnić i w dużym stopniu zastąpić towarzyskie potyczki. Obowiązuje w niej m.in. system spadków i awansów. Polacy, bez względu na wynik w Guimaraes, spadają do niższej dywizji.

Skład kadry Portugalii na listopadowe mecze LN z Włochami i Polską:

bramkarze: Beto (Goeztepe), Claudio Ramos (Tondela), Rui Patricio (Wolverhampton);

obrońcy: Pepe (Besiktas Stambuł), Ruben Dias (Benfica Lizbona), Cedric Soares (Southampton), Joao Cancelo (Juventus Turyn), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund), Luis Neto (Zenit Sankt Petersburg), Mario Rui (Napoli), Jose Fonte (Lille);

pomocnicy: Bruno Fernandes (Sporting Lizbona), Danilo Pereira (FC Porto), Pizzi (Benfica), Renato Sanches (Bayern Monachium), Ruben Neves (Wolverhampton), Joao Mario (Inter Mediolan), William Carvalho (Betis Sewilla);

napastnicy: Andre Silva (Sevilla), Bernardo Silva (Manchester City), Rafa Silva (Benfica), Bruma (RB Lipsk), Eder (Lokomotiw Moskwa), Goncalo Guedes (Valencia).