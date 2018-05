Prezydent RP Andrzej Duda podkreślił zasługi "ministra obrony"

Prezydent RP Andrzej Duda w swojej rezydencji na Helu gościł piłkarzy reprezentacji Polski wraz z rodzinami, którzy przygotowują się do mistrzostw świata w Rosji. Na osobiste słowo uznania z ust głowy państwa zasłużył obrońca Legii Michał Pazdan, który zapracował sobie na szczególne miano już podczas mistrzostw Europy we Francji.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda i selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Adam Nawałka podczas spotkania, 23 bm. Przebywający na zgrupowaniu w Juracie piłkarze reprezentacji Polski złożyli wizytę w prezydenckiej rezydencji na Helu, gdzie byli gośćmi prezydenta Andrzeja Dudy. Podopieczni Adama Nawałki przygotowują się do mistrzostw świata w Rosji. /PAP/Kancelaria Prezydenta RP/Marcin Kędryna /

Nieoficjalnym celem piłkarskiej reprezentacji Polski, pod wodzą selekcjonera Adama Nawałki, jest powtórzenie sukcesu z Euro we Francji, gdzie Orły dotarły do ćwierćfinału. W boju o najlepszą czwórkę turnieju rewelacyjnie spisujący się Polacy przegrali z Portugalią, późniejszym zdobywcą tytułu, dopiero po rzutach karnych.

Aby w Rosji, na większej rangą imprezie możliwa była powtórka, "Biało-Czerwoni" znów muszą wznieść się na wyżyny umiejętności. W ataku możemy liczyć na jednego z najlepszych napastników świata Roberta Lewandowskiego, ale do wygrywania znów potrzebna jest znakomicie spisująca się i szczelna defensywa.

Status jednego z liderów obrony w drużynie narodowej ma defensor Legii Michał Pazdan. Pochodzący z Krakowa obrońca został gwiazdą ME we Francji, a po powrocie do kraju mógł liczyć na królewskie powitanie m.in. na zamku w Niepołomicach.

Pod adresem Pazdana mnożyły się komplementy i coraz bardziej wyszukane określenia, między innymi "minister obrony narodowej". Prezydent Andrzej Duda, jak na zdeklarowanego kibica futbolu przystało, z pewnością o tym pamiętał, toteż nieprzypadkowa wiadomość pojawiła się przy zdjęciu z Pazdanem i jego synkiem, opublikowanym na oficjalnym koncie głowy państwa na Twitterze.

"Rozmowa z ‘Ministrem Obrony’ i Następcą" - napisano nad fotografią.

"Miałem w Juracie wspaniałych Gości. Odwiedziła mnie nasza piłkarska Biało-Czerwona Rodzina. Bardzo dziękuję za sympatyczne spotkanie. Trzymamy kciuki!" - dodał prezydent RP.

Ciekawie zrobiło się, gdy prezydent Duda spontanicznie chwycił za wózek z jedną z pociech, pomagając znieść go po schodach, gdy goście zmierzali do zrobienia zdjęcia grupowego. Nagle Grzegorz Krychowiak wypalił: "Rób zdjęcia, Prezydent pomaga znosić wózek!

