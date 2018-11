Reprezentacja Polski. Pierwszy trening w Gdańsku bez Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski nie wziął udziału w pierwszym treningu piłkarskiej reprezentacji Polski, która przygotowuje się do towarzyskiego meczu z Czechami i z Portugalią w Lidze Narodów. "Wierzę, że wystąpię w obu spotkaniach" - powiedział kapitan "Biało-Czerwonych".

Podczas tego zgrupowania, poza oficjalnym treningiem na Stadionie Energa Gdańsk, kadrowicze ćwiczyć będą na byłym obiekcie Lechii Gdańsk przy ulicy Traugutta. Inauguracyjne zajęcia rozpoczęły się w poniedziałek o 17. Na miejscu na "Biało-Czerwonych" czekało kilkudziesięciu kibiców.

W treningu nie wziął jednak udziału Lewandowski. "Robert narzeka trochę na ból kolana" - tłumaczył w hotelu Sopot Marriott Resort & Spa w Sopocie na konferencji prasowej rozpoczynającej zgrupowanie selekcjoner Jerzy Brzęczek.

"Od wielu tygodni narzekam na różne dolegliwości. Jeśli chodzi o uraz, z którym przyjechałem na kadrę, mam nadzieję, że to nic wielkiego. Wierzę, że będę normalnie do dyspozycji trenera i gotowy do gry w obu spotkaniach" - stwierdził napastnik Bayernu Monachium.

Poza kapitanem kadry w hotelu zostali także pomocnicy Grzegorz Krychowiak i Damian Kądzior. "Obaj mają lekkie problemy przeciążeniowe, ale ich występy w tych spotkaniach nie są zagrożone. Na zgrupowanie nie dotarł jeszcze bramkarz Wojciech Szczęsny, którego samolot z Włoch był opóźniony" - wyjaśnił rzecznik prasowy Polskiego Związku Piłki Nożnej Jakub Kwiatkowski.

Przed towarzyskim meczem z Czechami "Biało-Czerwoni" tylko raz będą mieli okazję ćwiczyć w pełnym składzie.

"Jeśli wszyscy zawodnicy będą zdrowi, to takie zajęcia odbędą się we wtorek. W środę trudno mówić o normalnym treningu, bo tego dnia mamy w planie tylko przedmeczowy rozruch na Stadionie Energa Gdańsk" - dodał Brzęczek.

W czwartek w towarzyskim meczu Polacy zmierzą się w Gdańsku o godz. 18 z Czechami, a w następny wtorek w spotkaniu Ligi Narodów zagrają w Guimaraes z Portugalią.

Autor: Marcin Domański

