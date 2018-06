Thibaut Courtois: Polska byłaby dla nas trudnym rywalem

Bramkarz reprezentacji Belgii Thibaut Courtois przyznał w rozmowie z PAP, że Polska byłaby trudnym rywalem, jeżeli oba zespoły spotkałyby się w 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata w Rosji. "Z kolei Robert Lewandowski to niesamowity napastnik" - podkreślił.

Zdjęcie Thibaut Courtois /Getty Images Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Łukasz Teodorczyk o miejscu w szeregu. Wideo INTERIA.TV



Dwa najlepsze zespoły z grupy G, gdzie Belgia i Anglia mają po trzy punkty, w 1/8 finału trafią na drużyny z grupy H, w której, póki co, Polacy i Kolumbijczycy pozostają bez zdobyczy punktowej. Po trzy mają Japończycy i Senegalczycy.

Reklama

"Reprezentacja Polski to bardzo dobry zespół, choć nie wyszedł jej pierwszy mecz. Jeśli Polska awansuje ze swojej grupy, to może trafić na Belgię. No cóż, to byłby silny rywal w 1/8 finału. Jednak Polacy mają silną grupę i czekają ją trudne mecze z Kolumbią i Japonią. Czekamy na to, co się wydarzy" - powiedział PAP Courtois.

Przed mistrzostwami świata w Rosji trwało zamieszanie wokół Roberta Lewandowskiego. Miało to związek z jego ewentualnym transferem z Bayernu Monachium. Początkowo jako nowy klub kapitana reprezentacji Polski wymieniany był Real Madryt, ale później doszły kolejne, w tym m.in. Chelsea Londyn.

"To niesamowity napastnik - jeden z najlepszych na świecie. Jeżeli przyszłoby nam zagrać z Polską, to czekałoby nas trudne zadanie, aby go zatrzymać" - ocenił bramkarz "The Blues".

Jego siostra to reprezentantka Belgii w siatkówce. Na mistrzostwach Europy w 2013 roku została wybrana najlepszą libero. Natomiast w sezonie 2013/14 była zawodniczką Budowlanych Łódź.

"Valerie grała w +Lodzi+ - to dla mnie trudne słowo, i była tam bardzo szczęśliwa. Nauczyła się nawet kilku słów po polsku. Opowiadała mi o Polsce wiele pozytywnych rzeczy. Być może kiedyś odwiedzę ten kraj" - przyznał Courtois.

Belgia po zwycięstwie z Panamą 3:0, w sobotę (godz. 14) zmierzy się z Tunezją. Natomiast reprezentacja Polski w sobotę przed południem wyleci do Kazania, gdzie dzień później zagra z Kolumbią w drugim meczu grupy H.