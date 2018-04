Ważny sponsor zostaje z PZPN-em

Moda na reprezentację Polski trwa w najlepsze. Doskonale zdają sobie z tego sprawę ci, którzy za wszelką cenę próbują wykorzystać potencjał drużyny Adama Nawałki. W czwartek umowę z PZPN-em przedłużyła firma Jeronimo Martins Polska S.A., właściciel sieci marketów "Biedronka", która jest partnerem polskiej piłki od 2010 roku.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zbigniew Boniek - człowiek-orkiestra. Wideo Eurosport

Związek znajduje się w tak dobrej sytuacji, że może wybierać, z którą firmą chce współpracować. A chętnych jest więcej niż miejsc.

Reklama

- Wszystkie umowy sponsorskie na najbliższy okres zostały już podpisane albo są w ostatniej fazie negocjacji. Jako PZPN w pełni wykorzystujemy możliwości, które daje nam reprezentacja - mówi zadowolony Maciej Sawicki, sekretarz generalny związku.

Kontrakt został przedłużony o cztery lata. - Umowa będzie ważna do końca 2022 roku. Obejmuje także okres mistrzostw świata w Katarze, które odbędą się późną jesienią. Liczymy na to, że w nich wystąpimy - dodaje Sawicki.

Co ważne, współpraca z "Biedronką" nie ogranicza się tylko do grzania się w blasku Roberta Lewandowskiego i spółki. Firma wesprze także reprezentację kobiet, kadry młodzieżowe od 15 do 21 lat, a także Akademię Młodych Orłów.

- To bardzo ważny dla nas projekt i cieszymy się, że tak duża firma dostrzega nie tylko wartość, którą generuje reprezentacja Polski, ale również potencjał autorskich programów szkoleniowych skierowanych na piłkę dziecięcą - podkreśla Sawicki.

W 28 Akademiach Młodych Orłów trenuje około trzech tysięcy dzieci.

Krzysztof Oliwa