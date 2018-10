Włochy - Ukraina 1-1. Reprezentacja Włoch po raz kolejny rozczarowała

Przygoda Roberta Manciniego z reprezentacją Włoch nie jest usłana różami. W środę jego podopieczni tylko zremisowali z Ukrainą 1-1 (0-0) w towarzyskim meczu w Genui. O ile w pierwszej połowie gra Włochów mogła się podobać, to po przerwie dali się zepchnąć do defensywy i mogli stracić więcej niż jedną bramkę.

Roberto Mancini kontynuuje swoją misję odbudowy reprezentacji Włoch i wyszukiwania piłkarzy, którzy będą stanowić o sile kadry w eliminacjach do mistrzostw Europy. W ostatnich dziewięciu meczach ”Squadra Azzurra” wygrała zaledwie raz – z Arabią Saudyjską w debiucie ”Mancio”. Natomiast w pozostałych meczach zespół grał zdecydowanie poniżej oczekiwań notując porażki z Francją i Portugalią oraz remisy z Holandią i Polską.

W środę w podstawowym składzie wybiegli m.in. Cristiano Biraghi (Fiorentina), Nicolo Barella (Cagliari) czy Lorenzo Insigne (Napoli), który wystąpił w roli wysuniętego napastnika. Na skrzydłach wspierali go Federico Bernardeschi i Federico Chiesa.

W pierwszej połowie żaden z zespołów nie uzyskał znaczącej przewagi, choć więcej sytuacji stworzyli Włosi. Ukraińcy cofnęli się i głównie czekali na kontry. Bramkarz Andrij Pjatow przy kilku strzałach wykazał się znakomitym refleksem i koledzy mogą mu dziękować.

Pierwszą okazję gospodarze mieli już w 8. minucie, gdy po rzucie rożnym strzał oddał Leonardo Bonucci. Później groźnie uderzał bardzo aktywny Chiesa, ale piłka nie znalazła drogi do bramki. To również ten sam zawodnik mógł i powinien strzelić gola w 37. minucie, kiedy oddał strzał po znakomitym podaniu Bonucciego, ale Pjatow spisał się na medal i odbił futbolówkę.

Ukraińcy w grze ofensywnej polegali głównie na Jewhenie Konoplance i Ołeksandrze Zinczence. Problem w tym, że nie zdołali stworzyć praktycznie żadnej okazji do zdobycia bramki, a konstruowanie akcji przychodziło im z wielkim trudem.

W drugiej połowie kibice zgromadzeni na stadionie w Genui w końcu doczekali się bramek. Pierwsi do siatki trafili Włosi, a konkretnie Bernardeschi. Była 55. minuta, gdy skrzydłowy Juventusu oddał mocny strzał z dystansu, a piłka niefortunnie odbiła się od ręki interweniującego golkipera i przekroczyła linię.

Goście doprowadzili do wyrównania w 62. minucie. Autorem trafienia był Rusłan Malinowski, który w podbramkowym zamieszaniu uderzył z woleja i piłka wpadła do bramki tuż przy słupku. Gianluigi Donnarumma spóźnił się z interwencją, choć był zasłonięty i mógł nie widzieć momentu, w którym rywal oddał strzał.

Od tego momentu to podopieczni Andrija Szewczenki ruszyli do ataku. Najpierw groźnie z dystansu uderzał Malinowski, ale Donnarummę uratowała poprzeczka, a później do siatki mógł trafił Wiktor Cyhankow, jednak zabrakło mu odrobiny precyzji.

Do końca spotkania wynik nie uległ zmianie. Mancini ma o czym myśleć – na ten moment pewni miejsca w podstawowym składzie mogą być tylko Bonucci, Giorgio Chiellini, Jorginho i Chiesa. Pozostali, włącznie z Markiem Verrattim i Insigne nie zagrali na swoim poziomie.

W najbliższą niedzielę Włosi zmierzą się z Polską w ramach Ligi Narodów. Spotkanie zostanie rozegrane na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Włochy – Ukraina 1-1 (0-0). Raport meczowy

Bramki: 1-0 Bernardeschi (55.), 1-1 Malinowski (62.).

Zdjęcie Federico Chiesa (na pierwszym planie) / Getty Images

