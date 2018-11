Wspaniały gol Bartosza Kapustki w Belgii

Bartosz Kapustka coraz lepiej spisuje się w belgijskim drugoligowcu OH Leuven. W piątek jego zespół pokonał na wyjeździe KSV Roeselare 4-0, a Polak popisał się przepięknym golem na 3-0. Dla wypożyczonego do końca sezonu z Leicester City piłkarza było to drugie ligowe trafienie w tym sezonie.

Dzięki pięknemu strzałowi zza pola karnego o Kapustce znów zrobiło się głośno w Leicester. Trafienie 21-latka trafiło na Twittera, dzięki czemu kibice „Lisów” mieli okazję przypomnieć sobie o objawieniu Euro 2016 w barwach reprezentacji Polski.

W piątek Kapustka rozegrał 75 minut, a jego klub wszystkie gole strzelił gospodarzom przed przerwą. Do bramki Roeselare trafiali Elliott Moore (8. minuta), Mathieu Maertens (23.), Bartosz Kapustka (42.) i po fatalnym błędzie bramkarza Jarno Libert (43.).

OH Leuven, filialny klub Leicester City, w tabeli drugiej ligi belgijskiej po 13 kolejkach zajmuje szóste miejsce, ze stratą dziewięciu punktów do lokaty premiowanej grą w barażach o najwyższą klasę rozgrywkową.