Łukasz Fabiański przed meczem z Portugalią. Wideo

Mogę tylko powiedzieć przez pryzmat swojego doświadczenia. Uważam, że współpraca z duetem środkowych obrońców dobrze funkcjonowała. To formacja nad którą trzeba mocno pracować, ale czy w meczu z Włochami czy we wcześniejszych. To wyglądało na spójnym, dobrym poziomie. Mówię ogólnie o duecie środkowych obrońców – powiedział Łukasz Fabiański przed meczem z Portugalią.