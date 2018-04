Formuła 1. Robert Kubica komentuje krytyczne słowa Jacquesa Villeneuve'a

Jacques Villeneuve, wielokrotny zwycięzca Grand Prix Formuły 1 od dawna krytykuje Roberta Kubicę. Polak skomentował słowa Kanadyjczyka w rozmowie z Eleven Sports.

Przypomnijmy, Villeneuve dawał niedawno do zrozumienia, że jego zdaniem Polak sabotuje rozwój bolidu Williamsa i robi to w sposób celowy. Chce bowiem, jak twierdził, ponownie zasiąść w pojeździe i wystartować w wyścigu Grand Prix.

- Jacques ma ze mną na pieńku od dobrych kilkunastu lat i z tego co słyszałem to nie zostawia suchej nitki, ale... takie jest życie - powiedział Kubica.

W dłuższej rozmowie odniósł się również do kwalifikacji przed GP Chin. - Mercedes miał przed tym weekendem dużą przewagę, a teraz się to troszkę odwróciło. Detale takie jak kombinacje opon mają bardzo duże znaczenie i mogą decydować o układzie sił w czołówce - powiedział Polak, dodając, że nie mógł oglądać niedzielnej rywalizacji, bo ma "napięty terminarz" i jest w drodze do Anglii.