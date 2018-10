AC Milan - Genoa 2-1. Piątek bez gola. Szczęśliwa wygrana Milanu

AC Milan pokonał Genoę 2-1 (1-0) w rozegranym w środę zaległym meczu 1. kolejki Serie A. O wygranej gospodarzy zadecydował gol strzelony w doliczonym czasie gry przez Alessio Romagnolego. Krzysztof Piątek zagrał na San Siro przez 82 minuty, jednak polski napastnik w trzecim z rzędu spotkaniu nie zdołał pokonać bramkarza rywali.

Po ponad dwóch miesiącach od startu sezonu 2018/2019 włoskim piłkarzom udało się w końcu nadrobić zaległości. AC Milan podjął na San Siro w środowy wieczór Genoę w przełożonym z powodu zawalenia się wiaduktu meczu pierwszej kolejki. W składzie gości od pierwszej minuty zagrał oczywiście Krzysztof Piątek.

Od mocnego uderzenia rozpoczęli jednak gospodarze. Już w czwartej minucie typową dla siebie akcję przeprowadził Hiszpan Suso. Autor zwycięskiego gola w niedzielnym meczu z Sampdorią polem karnym rywali wypracował sobie pozycję do strzału lewą nogą, po czym równie potężnie, co precyzyjnie uderzył z ponad 20 metrów.

Także po strzeleniu gola gospodarze mieli wyraźną przewagę, lecz dobrze w bramce gości spisywał się Rumun Ionu Radu. Z tego też powodu piłka rzadko trafiała do odciętego od kolegów Piątka, a także jego kolegi z ataku Christiana Kouame. W 23. minucie udało im się jednak zagrozić bramce Gianluigiego Donnarummy. Piłkę głową zgrywał Iworyjczyk, a polski napastnik zdecydował się na bezpośredni strzał z półwoleja. Piłka minęła jednak słupek bramki "Rossonerich", chociaż powtórki wykazały, że została jeszcze podbita przez jednego z obrońców gospodarzy, co umknęło sędziemu.

Milan prowadził zatem do przerwy 1-0, a tuż po zmianie stron, tym razem po strzale Gonzalo Higuaina, ponownie świetnie interweniował golkiper gości. W 56. minucie jego interwencje nabrały jeszcze większego znaczenia, gdyż zespół z Genui niespodziewanie doprowadził wtedy do wyrównania. Po błędzie Tiemoue Bakayoku o piłkę w polu karnym rywali skutecznie powalczył Kouame, który następnie z ostrego kąta starał się mocno uderzyć piłkę wzdłuż bramki. Ta jednak trafiła w nogę Alessio Romagnolego i w niezwykle szczęśliwy sposób dla gości wpadła wysokim lobem tuż przy słupku do bramki Milanu.

Gospodarze mieli w tym momencie jeszcze ponad pół godziny, by podobnie, jak to miało miejsce w meczu przeciwko Sampdorii, rozstrzygnąć sprawę zwycięstwa na swoją korzyść. Długo jednak nie potrafili tego dokonać, gdyż wciąż znakomicie spisywał się w bramce Genoi Ionu Radu. Rumuński golkiper zaimponował szczególnie w 81. minucie, gdy chociaż był zasłonięty przez wielu piłkarzy ustawionych w polu karnym, to zdołał odbić piłkę po kąśliwym strzale Suso.

W drugiej minucie doliczonego czasu gry Rumun opuścił jednak ze smutkiem głowę. Po zagraniu w "16" nie zdecydował się bowiem łapać piłki, a po jego piąstkowaniu sytuacyjnym strzałem z woleja lewą nogą przelobował go Alessio Romagnoli. San Siro eksplodowało radością, gdyż wygrana 2-1 i komplet zdobytych punktów pozwolił Milanowi zrównać się w tabeli z zajmującym czwartą pozycję Lazio. Genoa pozostała za to na 10. pozycji.

AC Milan - Genoa 2-1 (1-0)

Bramki: 1-0 Suso (4.), 1-1 Alessio Romagnoli (gol samobójczy - 56.), 2-1 Alessio Romagnoli (90+2.)

Wojciech Malinowski